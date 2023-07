A Xunta promove no Portamérica o consumo de produtos de calidade diferenciada

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria contará cun posto no que se poderán degustar, entre outros, queixos e viños con distintivos de calidade

A experiencia estará dinamizada polo presidente da asociación Galega de Sumilleres e unha experta catadora de queixos

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, inaugurou esta tarde o espazo gastronómico “Experiencias de calidade” do festival Portamérica, no que os asistentes poderán degustar produtos de calidade diferenciada.

Esta iniciativa enmárcase dentro das xornadas e eventos do programa de promoción da axencia para potenciar o coñecemento dos produtos con denominación de orixe protexida e indicación xeográfica protexida. Nesta ocasión, ao longo dos tres días de festival, ofreceranse a probar, entre outros produtos, queixos e viños premiados nas Catas de Galicia 2023, organizadas pola Consellería do Medio Rural. Ademais, para dinamizar aínda máis esta experiencia, contarase coa presenza de Juanjo Figueroa Teus, presidente da asociación Galega de Sumilleres e con Salomé Beiroa Fernández, experta catadora de queixos e membro do Panel de Cata dos Queixos Galegos.

Así, poranse en valor as catro denominacións de orixe protexida de queixos galegos: Cebreiro, Arzúa–Ulloa, San Simón e Queixo Tetilla, todos eles elaborados en Galicia con materia prima de gran calidade. Tamén dos viños Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas e Ribeira Sacra, con este mesmos distintivo, entre outros alimentos de producións singulares e calidade diferenciada, de cara a fomentar o seu consumo.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando