A Xunta promove a conciliación a través do deporte coa segunda edición do Plan Corresponsables

O vicepresidente primeiro da Xunta visitou á rapazada que hoxe compite en balonmán en Sanxenxo

A segunda edición do plan conta cun investimento de case 2,8 millóns de euros e con 14 federacións deportivas adheridas

Como novidade deste ano estreouse unha aplicación web con todas as actividades

A primeira convocatoria superou o ano pasado todas as expectativas con máis de 17.700 usuarios nuns 2.500 eventos en 175 concellos

Diego Calvo puxo en valor esta iniciativa que favorece a conciliación a través do deporte ao mesmo tempo que promove a actividade física entre a cativada

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañou hoxe xunto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, os 40 rapaces e rapazas menores de 16 anos que desfrutaron do balonmán no pavillón de Vilalonga de Sanxenxo nunha actividade organizada pola Federación Galega de Balonmán.

Trátase dunha das propostas de animación sociodeportiva enmarcadas no Plan Corresponsables. Con esta iniciativa, a Xunta promove a igualdade de oportunidades para mulleres e homes con fillos menores a cargo, habilitando servizos de coidado profesional mediante unha ampla oferta deportiva ata finais de novembro.

Diego Calvo lembrou que precisamente a semana pasada o Diario Oficial de Galicia publicou a resolución das solicitudes de subvencións a federacións deportivas para levar a cabo a segunda edición deste Plan Corresponsables.

Na convocatoria deste ano a Xunta investiu case 2,8 millóns de euros –un 10% máis que o ano pasado– que se distribuirán en axudas a 14 federacións deportivas, entre elas a de balonmán. A federación deportiva de balonmán, xunto coa de tenis e a de salvamento e socorrismo e taekwondo, son precisamente as que acadaron a máxima contía, con 300.000 euros en cada caso. Tamén resultaron beneficiarias as federacións de piragüismo, boxeo, montañismo, vela, loita, esgrima, fútbol, tríatlon e péntatlon moderno, surf e hóckey.

O vicepresidente primeiro puxo en valor durante a visita que este plan favorece a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e, ao mesmo tempo, fomenta a práctica deportiva entre a poboación máis nova e a creación do emprego coa contratación de persoas que se encarguen de adestrar e dirixir as actividades.

Por iso, agradeceu ás federacións deportivas participantes a súa implicación porque se converten en colaboradores imprescindibles na loita pola igualdade entre mulleres e homes e en inculcar hábitos saudables e os valores do deporte entre as xeracións máis novas. Nesta liña, agarda que esta segunda edición volva a ser un éxito coma o ano pasado, cando se superaron todas as expectativas co dobre de participantes e cinco veces máis das actividades previstas. Así, o Plan Corresponsables chegou en 2022 a máis de 17.700 participantes con máis de 2.500 actividades en 175 concellos que permitiron a contratación de 364 persoas.

Co obxectivo de achegar esta iniciativa a máis persoas, a Xunta asinou a comezos de ano coas tres universidades galegas un convenio por importe de 585.000 euros para que, ao igual que as federacións deportivas, poidan levar a cabo iniciativas de animación sociodeportiva, talleres, eventos, campionatos, exhibicións ou accións formativas.

