A Xunta promove a colaboración entre empresas para desenvolver proxectos centrados na dixitalización, a sustentabilidade e a loxística avanzada

A convocatoria de obradoiros do Igape conta con 650.000 euros para promover espazos de colaboración co obxectivo de capacitar ás empresas na preparación de iniciativas que respondan aos principais retos da economía

Os apoios cobren o 100% dos gastos subvencionables ata un máximo de 25.000 euros por proxecto, cun límite máximo de 75.000 euros por entidade beneficiaria

O Goberno galego promoveu ata o de agora 125 obradoiros de dixitalización cun importe total de axuda de máis de 2,1 millóns de euros, contando con máis de 1.250 asistentes

Santiago de Compostela, 8 de decembro de 2023

A Consellería de Economía, Industria e Innovación, vén de activar a través do Igape unha nova convocatoria dos obradoiros de dixitalización , sustentabilidade e loxística avanzada co obxectivo de crear espazos de colaboración entre as empresas galegas na preparación de proxectos máis avanzados e de maior significación cara aos retos principais da economía. Estes obradoiros, que acadan a súa sétima convocatoria, configúranse como espazos multidisciplinares que reforzan o compromiso da Xunta de Galicia coa transformación dixital e sustentable dentro do desenvolvemento integral do tecido produtivo.