A Xunta promove ata outubro 18 novas actuacións de música e baile tradicionais no marco do ciclo ‘Danza 3’

A Alameda de Mondoñedo será mañá o punto de encontro coa proposta de rúa de Xacarandaina, á que seguirán este mes outras dúas citas en Manzaneda e Ribeira

A devandita formación, xunto con O Fiadeiro e Cantigas e Agarimos, retoma esta serie de espectáculos en concellos das catro provincias

O resto de localidades participantes na undécima edición deste programa son Allariz, Arteixo, Carnota, Cerdedo–Cotobade, Dumbría, Gondomar, Lourenzá, Mos, Monforte de Lemos, Muros, Narón, Rianxo, Salvaterra do Miño e Vilanova de Arousa



Santiago de Compostela, 30 de abril de 2023

A Alameda de Mondoñedo acolle mañá ás 17,30 horas a actuación da formación Xacarandaina dentro de Danza 3, o ciclo promovido pola Xunta de Galicia e o devandito colectivo e mais O Fiadeiro e Cantigas e Agarimos, que chega este ano á súa undécima edición difundindo a danza e a música tradicionais de Galicia.

Esta programación, que comezou o pasado 16 de abril coa representación de Cantigas e Agarimos en Vedra, continuará ata o mes de outubro ata chegar a 18 concellos galegos con cadansúa cita coa cultura popular galega, a maior parte delas en localizacións exteriores e formatos que facilitan o encontro do público.

Allariz, Arteixo, Carnota, Cerdedo–Cotobade, Dumbría, Gondomar, Lourenzá, Manzaneda, Mos, Monforte de Lemos, Muros, Narón, Rianxo, Ribeira, Salvaterra do Miño e Vilanova de Arousa completan a relación de localidades participantes este ano en Danza 3, que se leva a cabo no marco dun convenio de colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais e o colectivo XOC, que aglutina as devanditas agrupacións culturais.

Seis actuacións para cada colectivo

Tras a función de mañá en Mondoñedo,

Danza 3

continuará a próxima semana con Cantigas e Agarimos na praza do Concello de Manzaneda (sábado 13 ás 18,30 h.) e

ao día seguinte en Ribeira, cun pasarrúas pola zona do malecón e a praza García Bayón, que dará comezo ás 18,00 h.

Xa no mes de xuño, O Fiadeiro actuará en Gondomar (recinto da igrexa de Mañufe, día 18) e Xacarandaina en Muros (praza do Concello, día 30). O calendario de actividade prolongarase durante todo o verán e rematará o 22 de outubro, coa visita de Xacarandaina a Arteixo. Nesa data, cada unha das tres formacións participantes terán realizado seis actuacións nos distintos concellos, catro delas centradas no repertorio de danza e dúas, eminentemente musicais.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades renova así a súa colaboración anual co colectivo XOC, que traballa para lle dar visibilidade ao folclore galego, tanto a través das actividades de exhibición que realizan dentro e fóra das súas sedes como dos cursos de formación e de recuperación desta parte do patrimonio inmaterial galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando