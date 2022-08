A Xunta promove a adquisición de novas competencias e experiencia dos mozos de Galicia a través do programa de prácticas formativas na UE

A convocatoria publicouse hoxe no DOG e conta cun financiamento de 550000?

Ofrece unha axuda de ata 1600? ao mes para a realización de prácticas nunha em–presa escollida por cada participante en calquera país da Unión Europea

Esta edición, a primeira tras a suspensión da iniciativa por mor da pandemia, incor–pora ademais a figura dos embaixadores Galeuropa, antigos beneficiarios que reali–zarán labores de asesoramento

A Xunta de Galicia promove a adquisición de novas competencias, experiencia e fomento da empregabilidade da xente nova a través do programa de axudas Galeuropa, que permite a realización de prácticas formativas nun país da Unión Europea. O

Diario Oficial de Galicia

publica hoxe as bases desta iniciativa e a súa convocatoria para o 2022, cuxo prazo de solicitude rematará o 30 de setembro.

O programa conta cun investimento de 550.000?, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, e está dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 29 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX). A través da súa posta en marcha financiase unha estadía de prácticas de, como mínimo, dous meses, nun país da Unión Europea, na empresa escollida por cada beneficiario. Para isto, o Goberno galego achegará ata 1600? ao mes a cada participante para os seus gastos cotiás, ademais dunha axuda para competencias lingüísticas antes e durante a estadía. Cómpre destacar que as contías das subvencións varían en función do país de destino e duración da estancia.

Con esta iniciativa, que volve despois da pandemia, a Xunta de Galicia impulsa as posibilidades de inserción laboral da xente nova. Neste sentido, os participantes adquirirán e mellorarán habilidades, tanto as relacionadas co sector das prácticas como as transversais, grazas á súa estadía no estranxeiro e á convivencia coa cultura do seu país de acollida. O programa, ademais, dará prioridade a colectivos con especiais dificultades como o das vítimas de violencia de xénero, o das persoas con discapacidade ou o das persoas en risco de exclusión social.

Os interesados poderán obter toda a información sobre o programa na

sección correspondente da web de Xuventude

, e consultar todas as súas dúbidas por teléfono, correo electrónico ou a través da nova

Oficina Virtual de Asesoramento

. A través destas vías poderán obter tamén o contacto dalgún dos embaixadores Galeuropa, participantes en edicións anteriores do programa que a partir deste ano poderán realizar labores de asesoramento e apoio previo aos mozos que queiran tramitar esta axuda se así o solicitan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando