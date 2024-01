A Xunta promove actividades nos seus centros públicos de maiores para favorecer un envellecemento activo

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou hoxe o centro de día de Xinzo de Limia, onde se celebrou unha actividade conxunta co centro de Allariz con motivo da próxima chegada do Entroido

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou esta mañá o centro de día para persoas maiores de Xinzo de Limia, pertencente á rede pública da Xunta de Galicia. A visita coincidiu cunha actividade na que tamén participaron usuarios do centro de día de Allariz, e que se enmarca na celebración do Entroido.

Perfecto Rodríguez sinalou que os centros de maiores da Xunta dispoñen dunha ampla programación de actividades nas que, entre outros aspectos, se fomenta o contacto entre xeracións e o envellecemento activo. En concreto, a actividade que se desenvolveu no centro de Xinzo de Limia denominouse ‘Oleiro’.

Por outra banda, o xerente do Consorcio reuniuse co alcalde de Laza, José Ramón Barreal Novo, para abordar a mellora da atención ás persoas maiores do municipio. Así, trataron a posibilidade de que o Concello se adhira ao programa Xantar na Casa, que permite levar aos fogares das persoas maiores un menú saudable e axustado ás súas necesidades para os sete días da semana.





