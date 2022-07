A Xunta promocionará a calidade dos produtos galegos na 99ª edición do Festival de Cornualles

Unha serie de produtos con indicativo de calidade participarán nunha xornada sobre cultura gastronómica galega o próximo venres, que consistirá nunha conferencia e nunha cata

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural, participará este venres 22 de xullo no 99º Festival de Cornualles, que se celebrará na cidade francesa de Quimper, a través dunha conferencia e unha cata sobre varios dos produtos galegos con indicativos de calidade, como clausura das xornadas sobre lingua e cultura galegas que se celebrarán no propio festival.

Este evento constará de dúas partes. Primeiro haberá unha conferencia acerca dos produtos culinarios galegos, a súa excelente calidade e as diferentes características de Galicia neste eido. Mentres, na segunda parte organizarase unha cata de varios destes produtos preparados especialmente para a ocasión.

Entre os alimentos e produtos que serán ofrecidos aos asistentes estarán os queixos con denominación de orixe protexida (DOP) Queixo Tetilla, Cebreiro e San Simón da Costa, as indicacións xeográficas protexidas (IXP) Grelos de Galicia, Faba de Lourenzá e Tarta de Santiago, os viños con denominación de orixe Rías Baixas, Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras; e as Augardentes e Licores Tradicionais con indicación xeográfica da nosa comunidade. Ademais, o evento contará con Carlos López Martínez, profesor de cociña e pastelería na Escola de Hostelería do IES Vilamarín, que colaborará nas presentacións.

A organización prevé que asistan, ademais duns 60 participantes directos, o público do festival e das súas entidades organizadoras, como son a Universidade de Bretaña Occidental e a asociación cultural Tiar Vro Quimper.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando