A Xunta promociona no Gastronomic Forum Barcelona a singularidade e diferenciación dos produtos alimentarios galegos baixo a marca Galicia Calidade

26 empresas e produtores representantes da industria alimentaria galega e amparados polos selos de calidade de DO ou IXP, participan través do stand de Galicia Calidade, froito do esforzo conxunto do goberno autonómico

Tras incidir na importancia de combinar a promoción e a protección da calidade, José González insistiu na importancia do sector gandeiro, destinatario en 2024 dunha partida de 12 millóns para os produtores que traballen baixo o indicativo Ternera Gallega, protagonista hoxe na feira

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destaca o reforzo na promoción dos produtos pesqueiros e a internacionalización das empresas do sector con 11 millóns de euros nos orzamentos do 2024

A xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, resaltou a aposta da marca de garantía pola promoción dos produtos alimentarios nos mercados nacionais e internacionais



Galicia está dende hoxe ata o mércores, 8 de novembro, no Fórum Gastronómic de Barcelona, promocionando a calidade dos produtos galegos a través dun espazo habilitado pola Xunta a través da colaboración da Consellería do Medio Rural, a Consellería do Mar e a Consellería de Economía, Industria e Innovación. Neste stand están presentes 26 empresas de sectores referenciais do campo e do mar galego xunto a unha selección de produtos que terminan de completar as oportunidades gastronómicas da industria alimentaria galega. Todos baixo a marca Galicia Calidade –ou en proceso de certificación–, ou amparados por indicativos como a denominación de orixe ou a indicación xeográfica protexida.

O conselleiro do Medio Rural, José González, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, estiveron hoxe na xornada de apertura dunha feira que o ano pasado reuniu a decenas de miles de asistentes e conta con centos empresas convidadas. González, Villares e Méndez coincidiron en resaltar a importancia de que, por primeira vez, Galicia esté presente nun evento destas características baixo o paraugas común de Galicia Calidade.

O conselleiro do Medio Rural, que estivo hoxe acompañado en Barcelona polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, afondou na importancia da protección –coa nova Lei da calidade alimentaria– e da promoción como motores fundamentais para impulsar os produtos alimentarios galegos. Nesta segunda dinámica de traballo, a Consellería habilitará en 2024 6 millóns de euros para seguir potenciando os produtos agroalimentarios do país.

Despois do acto de inauguración oficial, o conselleiro asistiu a unha demostración de cociña con carne con selo de Ternera Gallega –da man do chef galego Javier Rodríguez Ponte–, unha das 37 experiencia de calidade galega. Alí, José González remarcou o máximo compromiso cun sector, o gandeiro, “absolutamente estratéxico”, e que conta cunha Estratexia de dinamización do sector cárnico para “reforzar a posición referencial de Galicia no sector, axudando a desenvolver a súa competitividade, sustentabilidade e os lazos co territorio”, segundo destacou o titular do Medio Rural, que insistiu na aposta da Xunta para aumentar o peso das IXP na transformación da carne, adaptándose ás novas demandas dos consumidores.

No 2024, o goberno autonómico destinará 12 millóns de euros aos gandeiros que traballen baixo o indicativo de Ternera Gallega. Ademais, lembrou González, a Xunta seguirá a reforzar no vindeiro ano a súa aposta pola modernización e a remuda xeracional campo, con 83 millóns. Unha partida que inclúe dotacións estratéxicas coma as axudas para a transformación e a comercialización de produtos agrarios (32 millóns), para investimentos produtivos en explotacións agrarias (27 millóns) ou subvencións para facilitar a incorporación de mozos ao agro galego –16 millóns, que sumado ao que se leva investido dende 2009, suporá 164 millóns para beneficiar a 4.500 mozos–.

“Estes investimentos”, remarcou González, unidos ao esforzo para seguir mobilizando terras –con más de 31 millóns de euros en 2024, “exemplifican e demostran o noso compromiso co futuro do rural, para o que traballamos en sintonía con estratexias comunitarias como o Pacto Verde Europeo ou ‘Da granxa á mesa’, que potenciamos dende Galicia apostando polos produtos quilómetro 0, a artesanía alimentaria e, en xeral, a sostibilidade económica, social e ambiental do sector”.

Pola súa banda, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou as excelentes propiedades culinarias dos produtos do mar galegos e a súa contribución ao presitixio da marca Galicia Calidade. Unhas cualidades que cada vez son máis apreciadas nos mercados internacionais como se desprende do bo comportamento do sector en canto a exportacións que alcanzaron os 2.700 millóns de euros o ano pasado. Nese sentido reinvindicou a dieta atlántica como sinónimo de boa sáude e resaltou a importancia de promocionar os produtos pesqueiros e promover o seu consumo entre a ciudadanía dentro dunha dieta equilibrada.

A participación de Galicia nesta cita está enmarcada na estratexia posta en marcha pola Consellería do Mar de promoción e comercialización internacional dos produtos pesqueiros galegos mediante a participación das empresas do sector nas principais feiras, destacando as de Singapur, Colonia ou Cabo Verde e a previsión e reforzar a participación neste tipo de eventos o ano próximo e que levará o mellor sabor das nosas rías a cidades como Boston, Dubai, París ou Nova York.

O expositor da Xunta de Galicia contará cun gran espazo no que poderán degustarse produtos galegos do mar, tanto aqueles que pertencen á tradición como os máis innovadores da man de numerosos produtores. Lucía Freitas (A Tafona), Xosé Cannas (Pepe Vieira), Javier Olleros (Culler de Pau) e Pepe Solla, todos eles con estrelas Michelín, representarán á cociña galega, defendendo os valores da sustentabilidade e apostando pola biodiversidade. Haberá tamén dous espazos adicionais onde se farán programas gastronómicos e petiscos así como a celebración de showcookings. No stand estarán presentes marcas referentes no sector como O Percebeiro, O Capitán Alga, Mariscos Alumar, Artesa Rías Baixas, Conservas Cortizo e Frigoríficos Rosa dos Ventos.

Na súa intervención, a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez resaltou a aposta da marca de garantía pola promoción dos produtos alimentarios nos mercados nacionais e internacionais, como neste Fórum Gastronómico de Barcelona, onde as empresas certificadas mostrarán aos visitantes a calidade dos mesmos. Ademais, Méndez apostou por continuar coa promoción en vindeiros eventos baixo o paraugas de Galicia Calidade, unha marca recoñecida e distinguida polos consumidores.

O Fórum Gastronómic de Barcelona supón un importante escaparate para o sector, converténdose nunha plataforma ideal para que os produtores galegos poidan ter acceso a novos mercados, de xeito que poidan chegar a un público global e establecer contactos con potenciais clientes e socios comerciais de diferentes partes do mundo. A presenza na feira permítelles amosar os seus produtos, realizar demostracións en vivo, entregar mostras e material promocional e xerar interacción directa cos visitantes.

Dentro da área Experiencias de Calidade, a programación de hoxe inclúe demostracións de cociña ao vivo –de pratos como a Merluza de Celeiro xunto con outros produtos con selo de calidade como a IXP Pataca de Galicia, IXP Pan de Cea e IXP Castaña de Galicia– ou catas–degustacións de produtos galegos con indicativo de calidade –con sobremesas como a IXP Tarta de Santiago e viños premiados nas Catas 2023–, todas enfocadas a promocionar a gastronomía galega baseada en produtos galegos. Estas actividades están dirixidas por profesionais da restauración galega e persoal dos consellos reguladores e da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando