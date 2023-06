A Xunta procura no mercado solucións innovadoras para a detección precoz de cancros e enfermidades mentais

O Plan de Innovación Sanitaria do Sergas PRECISAÚDE, que hoxe presentou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tamén pretende atopar biomarcadores para os tratamentos da obesidade, sistemas de simulación para ao tratamento das paradas cardiorrespiratorias, plataformas de xestión de datos ómicos, ou novas terapias celulares avanzadas

PRECISAÚDE alíñase co concepto da Medicina 5P, baseada na análise de datos clínicos, xenéticos, ambientais e de estilo de vida, para o deseño de tratamentos personalizados e adaptados ás necesidades específicas de cada paciente

O Sergas avanza na súa estratexia de compra pública innovadora iniciada cos programas Código100 ou o Hospital2050, que foi premiado a nivel europeo



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2023.

–

O Servizo Galego de Saúde vén de lanzar unha Consulta Preliminar de Mercado no marco do Plan de Innovación sanitaria PRECISAÚDE, na procura de atopar solucións innovadoras que melloren o diagnóstico precoz e o tratamento de enfermidades como o cancro, os trastornos mentais ou a obesidade. Así o sinalou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no acto de presentación desta iniciativa. No acto, o conselleiro de Sanidade estivo acompañado do xerente de Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández–Campa.

Mediante esta consulta, o Sergas quere potenciar diferentes eidos sanitarios que se aliñan coa denominada Medicina 5P ?Personalizada, Preditiva, Preventiva, Participativa, e Poboacional–, e na que a análise de datos clínicos, xenéticos, ambientais e de estilo de vida, permite deseñar tratamentos personalizados e adaptados ás necesidades específicas de cada paciente.

Neste senso, a intención do Sergas é identificar solucións no mercado vencelladas a catro grandes eixos.

En primeiro lugar, a Administración galega pretende atopar solucións baseadas en biomarcadores que contribúan a mellorar a detección precoz dos cancros, anticipar o diagnóstico dos trastornos mentais, e mesmo monitorizar a resposta dos tratamentos da obesidade.

Por outra banda, búscanse sistemas de simulación innovadores, con dous retos principais: o desenvolvemento e validación de técnicas hemodinámicas para o tratamento das paradas cardiorrespiratorias e a ECMO (osixenación por membrana extracorpórea), e o desenvolvemento e validación de solucións de simulación para o tratamento de feridas crónicas.

A terceira das liñas de actuación do Plan PRECISAÚDE consiste na busca de plataformas globais para a xestión de datos ómicos. Uns sistemas que integren toda a información relevante da historia clínica, coa posibilidade de crear un espazo de datos para a análise automatizada, mediante o emprego de técnicas Big Data e Intelixencia Artificial.

O último dos eixos prioritarios de PRECISAÚDE céntrase no desenvolvemento de novas terapias avanzadas de terapia xenética e celular, procurando así mesmo solucións para a xestión integral da produción destas terapias.

O Servizo Galego de Saúde e a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, continúan a desenvolver unha importante tarefa en materia sanitaria, fomentando o perfeccionamento dos servizos sanitarios co obxectivo de mellorar a calidade da saúde dos seus pacientes.

Así, avanzan na estratexia de compra pública innovadora iniciada cos programas Código100 ou o Hospital2050, que foi premiada en 2021 polo Consello Europeo de Innovación, na primeira edición dos Premios Europeos á Contratación Pública de Innovación.

Mediante a introdución da Medicina 5P ?Personalizada, Preditiva, Preventiva, Participativa, Poboacional–, vaise un paso máis alá do modelo sanitario tradicional, ao avanzar cara un paradigma no que o emprego das novas tecnoloxías e a análise masiva de datos, permitirá deseñar tratamentos personalizados e adaptados ás necesidades específicas e individuais de cada paciente.

O conselleiro de Sanidade remarcou que este novo paradigma representa “unha revolución no campo da Saúde”, pois permite “unha perspectiva máis eficiente e efectiva para o tratamento de diversas patoloxías, ao tempo que reduce os efectos secundarios e mellora a calidade de vida do paciente”.

As consultas preliminares ao mercado son un mecanismo mediante o que as entidades sanitarias e os responsables da toma de decisións poden interactuar cos provedores de solucións innovadoras, antes de lanzar unha licitación ou un proceso formal de adquisición.

Este proceso permite unha comunicación bidireccional, xa que os provedores poden presentar as súas propostas e as entidades sanitarias poden expresar as súas necesidades e requirimentos específicos. Deste xeito, o propio mercado é o que dará a resposta sobre as solucións que existen, ou que poidan existir, para resolver as necesidades existentes.

O prazo de participación nesta consulta aberta continuará activo ata o día 17 de xullo de 2023, podendo participar na convocatoria tódalas persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, con interese de achegar ideas relativas aos ámbitos sinalados.

Durante o acto, a xerente do Servizo Galego de Saúde, Estrela López–Pardo, animou á participación neste proceso de consultas e a remitir as propostas para resolver os distintos retos que se expuxeron ao longo da xornada.

“Esta fase de consulta é fundamental, xa que nos permitirá recompilar información valiosa de persoas expertas e provedores para identificar as mellores opcións dispoñibles en termos de innovación sanitaria. Estamos comprometidos en establecer alianzas sólidas e estratéxicas con empresas e institucións que compartan a nosa visión e estean dispostas a colaborar na implantación de solucións efectivas”, precisou López–Pardo.

Unha vez rematada a consulta, publicarase un informe de conclusións que servirá de guía para as futuras contratacións que se leven a cabo. Toda a información sobre o proceso da CPM pódese atopar na páxina web do Plan de innovación sanitaria PRECISAÚDE:

precisaude.sergas.gal





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando