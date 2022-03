A Xunta priorizará a inspeccion urbanística nos concellos costeiros, con espazos naturais e polos que discorra o Camiño de Santiago

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística publica o seu programa bianual de traballo, que tamén dará preferencia aos expedientes de reposición da legalidade que afecten aos espazos protexidos

O plan reforza a coordinación das inspeccións cos concellos, aos que dará traslado previo e invitará a participar, e no caso de detectar infraccións serán comunicados para que informen da existencia do título habilitante municipal que ampare as obras







