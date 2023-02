A Xunta presentará en Suíza, o país europeo con maior colectividade galega, a estratexia Galicia Retorna

O secretario xeral da Emigración explicará esta fin de semana en Xenebra e Zurich as liñas básicas deste documento, integrado por un cento de iniciativas e que busca facilitar o regreso á Comunidade de 30.000 galegos do exterior



Xunto a Antonio Rodríguez Miranda, representantes das fundacións Nortempo e Venancio Salcines exporán os detalles do novidoso programa Retorna Cualifica Emprego, que ofrecerá formación e un contrato indefinido a 400 beneficiarios



O Goberno galego destinará a este obxectivo, que incide en catro áreas principais (asesoramento, eido social, educativo e laboral), máis de 450 millóns de euros durante os próximos catro anos



Suíza é o país europeo con maior número de galegos residentes, 41.300, unicamente precedido en América pola Arxentina, O Brasil e Cuba



Emigración continúa así coas presentacións desta ferramenta que xa foi exposta en Arxentina e Uruguai



Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2023

secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presentará esta fin de semana en Suíza, o cuarto país do mundo con máis poboación galega, 41.300 persoas, a nova

Estratexia Galicia Retorna 2023–26, aprobada o pasado 15 de decembro polo Consello da Xunta de Galicia. A Xunta inicia así a campaña de difusión deste documento en Europa, onde residen preto de 114.000 galegos. Ao país alpino viaxarán tamén representantes das fundacións Nortempo e Venancio Salcines, encargadas de xestionar o novidoso programa Retorna Cualifica Emprego.

O documento duplica tanto en medidas como en orzamento ao anterior, aprobado en 2018 e que “marcou un punto de inflexión nas políticas de retorno levadas a cabo en España ata o momento”, segundo sinalou Miranda.

O secretario xeral da Emigración presentará a Estratexia Galicia Retorna 2023–26 o venres 24 ás 19 horas, da man da asociación “A Nosa Galiza de Xenebra”, na Brasserie Arcoop; e o sábado 25 ás 17 horas, en colaboración coa asociación cultural “As Xeitosiñas” de Zurich, na súa sede situada na rúa Zürcherstrasse.

Emigración comeza así en Suíza a ruta polos países europeos con maior presenza de galegos residentes. Este país é o que conta con maior colectividade en Europa, con 41.300 galegos, sendo o cuarto do mundo, despois da Arxentina, O Brasil e Cuba.

Partindo da idea do retorno non só como un dereito, senón como unha vantaxe competitiva para incorporar á sociedade galega persoas de distintos países coa súa formación e experiencia profesional, a Estratexia Galicia Retorna

ten como obxectivo facilitar o regreso de 30.000 retornados nos próximos 4 anos,

A Estratexia Galicia Retorna conta cun cento de medidas e máis de 450 millóns de euros de presuposto para seguir facendo de Galicia a mellor opción para vivir para as galegas e galegos residentes no exterior. Para acadar este reto, o documento incide en catro áreas principais: asesoramento e seguimento, eido social, educativo e laboral.

Unha das máis importantes é o programa Retorna Emprego, promovido pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que busca casar as vacantes das empresas coas necesidades laborais dos retornados. A través desta iniciativa, a Xunta ten previsto que máis de 400 galegas e galegos do exterior con formación regresen a Galicia este ano cun contrato indefinido na man, ademais de dispor de asesoramento e tutela na súa nova andaina. O Goberno galego investirá case 4 millóns nesta iniciativa coa que se dá un novo chanzo para adaptar as necesidades do mercado laboral á man de obra que precisa.

Deste xeito, a Xunta de Galicia continúa a expor entre as colectividades galegas do exterior a nova Estratexia Galicia Retorna 2026, como xa fixo a comezos de mes en Arxentina e Uruguai.

