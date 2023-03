A Xunta presenta unha guía técnica de solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual co gallo de impulsar a industria forestal

A publicación ten como obxectivo dar a coñecer as posibilidades da construción con madeira estrutural e as súas calidades, co fin de promover unha maior demanda destes produtos e xerar a implantación de máis industria local neste campo

Contén 21 obras novas e de rehabilitación tanto de equipamento e servizos como do ámbito residencial privado ou público nas catro provincias galegas

José González enxalzou os traballos recollidos nesta guía e o proxecto en si como froito da colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural da Universidade de Santiago de Compostela

Referiuse a outros apoios da Xunta para impulsar a madeira na construción, como as axudas por 2,6 millóns de euros convocadas o ano pasado ou os convenios para apostar polo emprego deste material nos centros de saúde ou no patrimonio galego

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, clausurou hoxe o acto de presentación da guía técnica “Solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual ”, que ten como obxectivo difundir as posibilidades da construción con madeira estrutural e as súas calidades. Alí, no marco da Semana da Administración Aberta, destacou esta publicación como froito da colaboración entre a Xunta e a Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (Pemade) da Universidade de Santiago de Compostela (USC), no marco do convenio asinado en 2019 para a posta en valor de especies forestais de crecemento en Galicia e a promoción da madeira na construción.

Na súa intervención, o conselleiro apuntou que as dúas partes seleccionaron un total de 21 obras galegas construídas con madeira nos últimos cinco anos, recoñecidas pola súa calidade arquitectónica, e nas que se utilizou un sistema estrutural de madeira de deseño innovador ou produtos estruturais de madeira innovadores en si mesmos. A finalidade é promover unha maior demanda deste tipo de produtos e que, xunto coa competitividade en prezo por menor transporte e o incremento de concienciación sobre o consumo máis responsable, xere a implantación de máis industria local para a fabricación de produtos de madeira técnica con madeira de Galicia. Unha madeira técnica que pode chegar a triplicar –dixo– o valor doutros produtos da industria forestal co correspondente incremento da repartición de rendas aos habitantes do rural galego.

Así, no acto de hoxe déronse a coñecer algunhas desas obras. En concreto, o Centro de Urxencias Extrahospitalarias da Laracha, o edificio Impulso Verde en Lugo e a sede de servizos centrais de FINSA en Santiago, como exemplos de obra nova. Tamén a rehabilitación da á sur do conxunto de San Domingos de Bonaval en Compostela e da sede institucional e de I+D+i da Universidade de Vigo. No eido residencial, coñecéronse as características de distintas vivendas –tanto de obra nova como rehabilitadas– así como a rehabilitación da pensión Abeiro da Loba, en Sobrado.

No marco do impulso á construción en madeira, o titular de Medio Rural lembrou a convocatoria o ano pasado de 2,6 millóns de euros en axudas dirixidas a apoiar proxectos e obras que empreguen precisamente produtos de madeira como elementos estruturais, que se veñen de resolver con 164 beneficiarios. Así mesmo, mencionou os convenios asinados pola Consellería do Medio Rural coa de Sanidade e coa de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, para o fomento da madeira en centros de saúde ou en obras de restauración do patrimonio galego; sen esquecer a construción en madeira das novas Bases de Unidades Operativas do Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.

Tal e como destacou o conselleiro, a guía técnica presentada hoxe desenvólvese dentro da Axenda de impulso da industria forestal–madeira,

unha folla de ruta contemplada dentro do Plan Forestal de Galicia 2021–2040 “Cara á neutralidade carbónica” e deseñada conxuntamente cos principais axentes deste eido

para potenciar o sector e impulsar a bioeconomía como motor de competitividade, favorecendo unha sociedade saudable, neutra en carbono, baseada no emprego verde e no consumo de produtos locais.

Para acadar estes obxectivos, definíronse catro eixes fundamentais, relativos á mellora do capital humano a través da formación, ao impulso da innovación, á cooperación e valorización e á competitividade, desenvolvemento e diversificación do sector. A través destes eixes e dun orzamento de 55,5 millóns de euros, a Axenda prevé mobilizar preto de 140 millóns de euros no reforzo da competitividade e da modernización dun sector clave no ámbito rural.

José González apuntou que tamén se está traballando na posta en marcha dun Plan estratéxico da industria forestal–madeira, unha demanda do propio sector que acabará por aliñar o Plan forestal coas necesidades da industria, conectando recurso e produto.





