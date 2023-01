A Xunta presenta o stand de Galicia coa enogastronomía como eixe central e con récord de presentacións no espazo galego en Fitur

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, explicou que o stand de Galicia acollerá arredor de 54 presentacións de recursos, produtos e novidades, entre as que se atopan presentacións de concellos, deputacións, xeodestinos, presentacións gastronómicas, e presentacións deportivas, entre moitas outras

O Goberno galego mantén o mesmo stand –de máis de 1.000 metros cadrados situado no pavillón 9 do Ifema– do pasado ano co obxecto de optimizar o gasto

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2023

A directora de Turismo de Galcia, Nava Castro, presentou esta mañá o stand de Galicia en Fitur, que nesta edición terá a enogastronomía galega como eixe central nun dos

maiores escaparates de promoción turística a nivel internacional, e onde nesta edición se levarán a cabo récord de presentacións no stand galego.

Nava Castro indicou que Galicia mostrará o mellor do seu territorio ben a través do Camiño de Santiago, ben a través da gastronomía, dos recunchos, das augas termais, do ecoturismo, da natureza, das festas de interese turístico nacional e internacional.Tamén a través das rías, os náuticos, as praias, as súas augas tanto no mar como nos seus ríos. En definitiva, mostrará que Galicia é un referente en turismo sostible e de calidade.

O stand de Galicia acollerá arredor de 54 presentacións de recursos, produtos e novidades, entre as que se atopan presentacións de concellos, deputacións, xeodestinos, presentacións gastronómicas, e presentacións deportivas, entre moitas outras. O stand ten maís de 1.000 metros cadrados e está situado no pavillón 9 do Ifema. O Goberno galego mantén o mesmo stand do pasado ano nun espazo que

combina creatividade e sostibilidade, co obxecto de optimizar o gasto.

O stand está concebido co modelo circular das 4 R, (Reducir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar), que forman parte das novas oportunidades que nos ofrece o turismo en Galicia. Concíbese como un conxunto escenográfico que transmite a Galicia como destino turístico sostible e de calidad, sendo un

punto de encontro e de referencia para o sector turístico galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando