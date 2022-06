A Xunta presenta a segunda edición do Camiño das Músicas Galegas da man da Duendeneta que percorrerá diferentes rutas do Camiño de Santiago

Trátase dun proxecto de difusión cultural en máis de 20 vilas e cidades situadas no Camiño de Santiago

A iniciativa enmárcase na programación do Xacobeo, a través da colaboración coa Fundación La Caixa, e permitirá ofrecer un percorrido sonoro pola historia da música galega máis recente

A furgoneta móbil viaxará ao longo do meses de xuño e xullo por máis de 20 vilas e cidades



Co obxectivo de dar a coñecer dun xeito ameno e didáctico a música feita en galego, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe na presentación da xira Os Camiños das Músicas Galegas que ofrecerá La Duendeneta, unha orixinal music truck que percorrerá o camiño de Fisterra, o francés e a Vía da Prata durante os meses de xuño e xullo. No acto tamén participaron a responsable territorial da Fundación La Caixa, Susan Santos e a comisaria do Xacobeo, Cecilia Marimón.

Trátase dun proxecto de difusión cultural que naceu o ano pasado e que percorre concellos do Camiño de Santiago co obxectivo de dar a coñecer a música galega e feita en galego. Nesta nova edición, a furgoneta móbil viaxará ao longo do meses de xuño e xullo por diversas prazas e vilas, ofrecendo ata 32 sesións musicais de carácter didáctico, que mostrará a historia da música da nosa comunidade.

O encargado de exercer como DJ de esta iniciativa é o xornalista Carlos Crespo, quen estará a cargo das sesións musicais, cunha duración aproximada de hora e media ou dúas horas de duración, coas que achega a música de galegos e en galego aos peregrinos que percorren o Camiño, cunha selección musical coa que percorrerá toda a historia musical galega, desde Andrés Dobarro ata as Tanxugueiras.

Na súa presentación, Nava Castro puxo en valor este tipo de accións, xa que “enmarcadas dentro da programación do Xacobeo reflicten á perfección o que está sendo a celebración nestes primeiros compases, con accións locais, de pequeno formato, diversas e adaptadas ás actuais condicións”.

A duendeneta percorrerá os concellos de

Fisterra, Muxía, Corcubión, Cee, Negreira no Camiño de Fisterra; O Pedrouzo, Arzúa, Melide, Palas de Rei, Portomarín, Sarria, Triacastela e O Cebreiro no Camiño Francés; Vedra, Silleda, Lalín, Ourense, Allariz, Xinzo da Limia na Vía da Prata e tamén no Monte do Gozo.

A directora de Turismo de Galicia destacou a orixinalidade desta iniciativa, que permitirá que tamén a veciñanza poida desfrutar desta orixinal discoteca móbil vintage, mesturándose durante as sesións cos propios peregrinos.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.