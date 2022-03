A Xunta presenta o proxecto Enredadas en Granada no marco dos días europeos da Artesanía

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, fala no Centro de Referencia Nacional de Artesanía desta iniciativa para a diversificación do oficio tradicional das redeiras galegas, e a artesá Rosa Rodríguez realizará unha demostración de nós mariñeiros

Desde o pasado luns e ata o domingo 3 de abril, pódese visitar no Centro Albayzín a exposición de fotografías na que se amosan os resultados dos últimos cursos de formación nos que as redeiras artesás galegas aplicaban as técnicas do seu oficio tradicional á creación de complementos de moda e de obxectos de decoración







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.