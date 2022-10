A Xunta presenta o primeiro Atlas temático sobre as paisaxes dos Camiños Xacobeos

Ángeles Vázquez resalta tanto o seu valor cartográfico como a compilación de 83 ortofotos históricas e actuais que permiten comprobar a evolución da paisaxe pola que discorren as diferentes rutas ao longo dos últimos 50 anos

Forma parte da Colección Paisaxe Galega, unha serie de publicacións que inclúe tamén un visor interactivo con 52 rutas en bicicleta e 12 guías monográficas

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2022

A Xunta de Galicia presentou o primeiro Atlas da Paisaxe dos Camiños Xacobeos, que, segundo salientou a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, supón “unha publicación excepcional e de gran valor histórico”.

Logo de explicar que tamén inclúe 241 fotografías nun volume de 770 páxinas agrupados en 65 capítulos, Ángeles Vázquez subliñou que todo este material de alta calidade plásmase nun formato único cunha narración a 4 páxinas en tres idiomas que, grazas ao fío condutor do Camiño de Santiago, permite coñecer as diferentes paisaxes galegas tanto naturais como construídas.

do que están editados 500 exemplares

, supón un “un gran fito” ao tratarse dun “traballo detallado que permite facer un percorrido visual polos 1.500 quilómetros de Camiño que temos na Comunidade” e dar a coñecer e poñer en valor a riqueza paisaxística galega.

Cómpre lembrar que 2022 está a ser un ano histórico no que atinxe ao número de peregrinos. No que levamos de ano xa se entregaron máis de 348.000 compostelas, cifra acadada en todo o ano 2019 –que xa fora récord– e superando as rexistradas no Xacobeo 2010.

Este Atlas, realizado polo Instituto de Estudos do Territorio, vénse sumar á Colección Paisaxe Galega, unha serie de publicacións á que se destina un investimento de máis de 750.000 euros e que, xunto con este novo formato presentado hoxe, conta tamén un visor interactivo con 52 rutas en bicicleta, e 12 guías monográficas, así como outras 6 en elaboración. O seu obxectivo é protexer as diferentes formas de paisaxe existentes na Comunidade, impulsando a súa conservación e o seu mantemento e ofrecendo criterios para a planificación e deseño das futuras intervencións sobre o territorio poñendo o foco no fermosismo galego.





