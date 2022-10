A Xunta presenta a orde que establece os usos permitidos no illote Areoso e regula por primeira vez o acceso diario de embarcacións e persoas

Ángeles Vázquez salienta a necesidade de garantir a conservación dos hábitats e das especies de flora e fauna silvestre que atesoura este conxunto de illotes



En tempada alta permitiranse ata 20 fondeos e 50 persoas por cada unha das quendas –mañá e tarde–, mentres que en tempada baixa o límite será de 10 fondeos e 20 persoas



Prohíbese a acampada, a caza e pesca recreativa, así como o emprego de aparellos de son que perturben o hábitat



O documento someterase a exposición pública para recibir achegas a partir do día 18 de outubro e ata o 8 de novembro co obxectivo da súa posible entrada en vigor a vindeira Semana Santa

A Illa de Arousa (Pontevedra), 15 de outubro de 2022

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, presentou hoxe a orde que establece os usos permitidos no arquipélago dos Guidoiros e da illa da Rúa e regula por primeira vez o acceso diario de embarcacións e persoas.

A maiores, tamén se regula o atraque de embarcacións relacionadas coas actividades de uso público nos illotes, que deberá efectuarse sobre o medio litoral para preservar os hábitats e as especies. O número de autorizacións oscila entre as 10 e as 12 embarcacións por quenda en función de se a embarcación ten motor ou non en tempada alta mentres que en tempada baixa o límite estará en 5 embarcacións por quenda.

No que respecta aos usos e actividades que se prohiben, a conselleira salientou a acampada; a caza e a pesca recreativa ou deportiva; a recolección de especímenes e mostras biolóxicas, animais e plantas; a práctica do botellón e o lume; o emprego de aparellos de son que perturben a tranquilidade do hábitat, e calquera modalidade de publicidade exterior.

Para concluír, Ángeles Vázquez indicou que este documento se someterá a información pública

desde o vindeiro martes, 18 de outubro, ata o 8 de novembro, co obxectivo de que entre en vigor a vindeira Semana Santa.





