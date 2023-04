A Xunta presenta un manual que servirá como ferramenta para axudar ás adegas nos trámites administrativos

A publicación impulsada pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria titúlase Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas e está elaborada polo Grupo de Enxeñería de Organización da Universidade de Vigo

Este libro recompila, ordena e explica os requisitos dos diferentes organismos administrativos coa finalidade de facilitar a súa comprensión e, polo tanto, o seu correcto cumprimento por parte das adegas vitivinícolas



O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, vén de participar na presentación da Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas, unha publicación que servirá como ferramenta para axudar ás bodegas nos trámites administrativos.

Deste xeito, esta publicación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria –elaborada polo Grupo de Enxeñería de Organización da Universidade de Vigo coa colaboración de funcionarios da Consellería do Medio Rural e técnicos dos consellos reguladores e doutras administracións– recompila, ordena e explica os requisitos e obrigas das adegas fronte aos diferentes organismos públicos, coa finalidade de facilitar a súa comprensión e, polo tanto, o seu correcto cumprimento. Trátase, polo tanto, dunha publicación de gran interese para o sector, en particular para as preto de 500 adegas pertencentes a algunha das diferentes denominacións de orixe (DO) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) vitivinícolas de Galicia.

Debe terse en conta que as adegas deben elaborar e presentar diferentes documentos en distintos momentos do ano, facer diversas declaracións no caso de determinadas operacións e cumprir outros trámites administrativos específicos deste sector. Isto supón unha carga de traballo administrativo importante para estas empresas, as cales teñen dificultades –sobre todo as de menor dimensión– para estar ao día e cumprir con estas obrigas en forma e prazo.

En definitiva, esta publicación pretende facilitar o traballo administrativo das empresas vitivinícolas informándoas exhaustivamente e de xeito claro e pedagóxico dos requisitos administrativos que deben cumprir e da forma en que deben facelo.





