A Xunta presenta Galicia como un escenario de oportunidades para profesionais e empresas tecnolóxicas

O conselleiro de Facenda e Administración Pública clausurou esta tarde o Congreso de innovación tecnolóxica Ecosystems 2030 Summit

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, referiuse hoxe a Galicia como un escenario de oportunidades para profesionais e empresas tecnolóxicas durante a clausura do congreso Ecosystems, que reuniu na Coruña a expertos mundiais neste ámbito.

Corgos apelou á visión estratéxica e ao traballo conxunto e coordinado entre a Administración, o coñecemento ?representado polas universidades e centros de investigación­­?­, a sociedade e os sectores privados para converter Galicia nun territorio especializado en tecnoloxía e con capacidade para crear, reter e atraer talento dixital. A especialización tecnolóxica constitúe o eixo transversal da Estratexia Galicia Dixital 2030.

Nesta liña, referiuse aos nodos como exemplo dese traballo conxunto. E citou o nodo CIBER.gal, un espazo de intercambio e diálogo no que coinciden máis de 50 entidades, entre elas, a Xunta, como promotora da iniciativa, as catro deputacións provinciais e os concellos; ou o nodo galicIA de Intelixencia Artificial, cunha importante implicación do sistema universitario público de Galicia.

Así mesmo, salientou a importancia do traballo conxunto e coordinado no proceso de selección convocado polo Estado que vai permitir que Galicia acolla a primeira axencia nacional europea de supervisión da intelixencia artificial; unha colaboración, aseverou, construtiva e xenerosa por parte de todos que permitiu a elaboración dun proxecto de país.

O conselleiro de Facenda e Administración Pública aproveitou a súa intervención na clausura do Congreso de innovación tecnolóxica Ecosystems 2030 Summit, para agradecer aos participantes a súa asistencia e a súa contribución para consolidar Galicia como lugar de concentración do coñecemento europeo sobre Intelixencia Artificial.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando