A Xunta presenta en Fitur a Ría Muros-Noia como un destino que unifica os atractivos turísticos de Galicia ao redor do mar, a natureza, a historia e a gastronomía

Trenor participou tamén na presentación da ponencia Terras de Compostela– turismo natural destacando que “este xeodestino é un dos destinos culturais máis relevantes de Galicia polo gran significado que ten o paso das oito variantes do Camiño Santiago”

O delegado da Xunta sinalou que a innovación, a calidade e a excelencia teñen que seguir sendo a folla de ruta para consolidar as excelentes cifras do ano pasado en Galicia

participou na ponencia Gastronomía da Ría de Muros–Noia, sostible por natureza

dentro das presentacións da programación de Galicia, que se levaron a cabo en Fitur, a Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid que rematará o domingo 22 de xaneiro.

Galicia superou cun gran éxito a celebración do Xacobeo 21–22 froito da nosa versión máis galega da prudencia e da sensatez e nese éxito xogou una papel fundamental a provincia da Coruña porque foi a que liderou este espectacular ano”. Neste senso, sinalou que a innovación, a calidade e a excelencia teñen que seguir sendo a folla de ruta para consolidar as boas cifras do ano pasado en Galicia e máis concretamente nesta comarca.

O representante do goberno autonómico destacou que o “apoio da Xunta aos distintos xeodestinos de Galicia ten por obxectivo a diversificación da oferta e que a actividade turística sexa quen de dinamizar as economías locais, contribúa a poñer en valor os recursos naturais, culturais e etnográficos e que se sitúen como un instrumento eficaz de reequilibrio territorial, nomeadamente no rural galego”.

Trenor puxo en valor “o excelente traballo dos alcaldes e de todo o equipo do xeodestino Muros–Noia e en relación

coas súas potencialidades turísticas destacou que “a mellor definición sería unha Galicia en pequeno dentro dunha Galicia máis grande, porque este espazo ten todo para extractar nunha soa viaxe a esencia da nosa comunidade”. “Praias espectaculares, paisaxes únicos, unha importante riqueza histórica chea de cultura e tradicións, unido a unha excelente gastronomía, fan que cada ano sexan máis os turistas que se animan a descubrir este espazo do sur da nosa provincia”, recalcou.

Neste senso, animou aos seus responsables a seguir traballando como ata agora apostando por novas estratexias que permitan que este territorio avance no camiño da sustentabilidade e da mellora da competitividade turística.

O representante do Goberno autonómico tamén participou na presentación Terras de Compostela–turismo natural. O representante do Goberno galego destacou que “este xeodestino é un dos destinos culturais máis relevantes de Galicia polo gran significado que ten o paso das oito variantes do Camiño Santiago, o que forma da esencia de cada un dos seus concellos e da oferta turística que ofrecen”

Trenor recalcou ademais que “Terras de Compostela perfílase como o destino ideal para o turismo natural e rural que cada ano gaña máis adeptos” e destacou especialmente o esforzo que está facendo este GDR en materia de formación para ofrecer tamén un destino turístico de calidade.

Trenor rematou a súa intervención subliñando que “a colaboración entre administracións e o sector turístico sitúanos no camiño correcto para fortalecer a marca turística do Galicia”. Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando