A Xunta presenta en Fitur as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal como referente do turismo slow en Galicia

A través dun convenio coa Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol valorado en 54.000 euros, o Goberno galego financia accións concretas para a promoción do xeodestino Ferrolterra–Rías Altas no que no último ano se rexistrou un incremento da ocupación do 41%

Aneiros destacou o Pantín Classic como exemplo da importancia “de especializar e diversificar a oferta turística de Galicia” e de aproveitar os recursos para desestacionalizar a demanda

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, lembrou que a proba de surf ofrece nesta edición os eventos de maior calidade que se poden ver en Europa coa estrea da categoría QS 3.000

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Madrid, 18 de xaneiro de 2023

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentou esta tarde na xornada inaugural da 43ª Feira Internacional de Turismo, Fitur, as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal como referente do turismo slow en Galicia, un produto turístico que conta co respaldo da Xunta de Galicia.

“Ferrolterra, Eume e Ortegal son un referente no turismo slow potenciado por aloxamentos e servizos enfocados a este sector pioneiro en Galicia e concretamente no xeodestino Ferrolterra–Rías Altas”, indicou a delegada territorial. Natureza e sustentabilidade abandeiran esta proposta turística “sen presas e chea de actividades para fundirse co entorno”, sinalou.

O turismo slow é un produto dirixido a “un turista consciente que se despraza usando os medios máis ecolóxicos e opta por aloxamentos sostibles, non soamente desde o punto de vista medio ambiental senón tamén social e cultural”, lembrou a delegada territorial, “e no que ten especial peso a figura dos anfitrións”.

A Xunta ten asinado un convenio coa Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol para a promoción do xeodestino Ferrolterra–Rías Altas no que no último ano se rexistrou un incremento da ocupación do 41%, chegando a alcanzar os 150.724 viaxeiros aloxados ata o pasado mes de novembro, e 344.600 noites, o que se traduce nunha estadía media de 2,2 días por visitante.

A través deste convenio valorado en 54.000 euros, a Xunta financia accións concretas encamiñadas á creación e consolidación do produto turístico no xeodestino que van desde o ámbito web a outras sobre o terreo, por exemplo, a promoción do patrimonio indiano, a sinalización de roteiros, a accesibilidade, actividades como o surf ou a potenciación do mencionado selo de Turismo Slow.

Durante a xornada inaugural, a delegada territorial participou tamén xunto ao secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, na presentación do Abanca Pantín Classic Galicia Pro

, unha celebración que cumpre 36 anos e que se ten convertido en

máis cun evento deportivo.

“Desde a Xunta insistimos na importancia de especializar e diversificar a oferta turística de Galicia e de aproveitar os nosos recursos para desestacionalizar a demanda, e podemos comprobar como un grupo de entusiastas do surf leva apostando por esta mesma liña de traballo xa desde hai tantos anos”, puntualizou Martina Aneiros durante a súa intervención.

A delegada territorial puxo en valor o apoio da Xunta, a través de Turismo de Galicia, ao evento declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. “O Abanca Pantín Classic permite situar a Galicia como unha das capitais do surf, ademais de contribuír á promoción da nosa Comunidade como destino turístico ideal para eventos deportivos de primeiro nivel”, concluíu Aneiros.

Pola súa banda, o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, destacou o Pantín Classic como "unha das mellores probas de surf do mundo que cada ano é máis importante, mellor valorado, máis internacional, máis inclusivo, máis igualitario e máis coñecido".





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando