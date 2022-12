A Xunta presenta este xoves os traballos de rehabilitación realizados no Colexio do Cardeal de Monforte cun concerto de Rosa Cedrón e Emilio Rúa

O Goberno galego vén de rematar a actuación na igrexa, claustro e áreas de visita pública deste Ben de Interese Cultural cun investimento de 500.000?



A cita será ás 19,00 horas e está aberta para toda a cidadanía polo que para asistir só será necesario inscribirse previamente en eventos.cultura.educacion@xunta.gal



Asistirán o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, e o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2022

A Xunta de Galicia presentará este xoves os traballos de rehabilitación realizados no Colexio do Cardeal de Monforte de Lemos nun acto que terá lugar a partir das 19,00 horas e que contará coa actuación musical de Rosa Cedrón e Emilio Rúa e coa asistencia do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, e do conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez.

A cita para dar a coñecer o resultado da intervención está aberta a toda a cidadanía. Deste xeito, para asistir só será necesario inscribirse previamente no enderezo

eventos.cultura.educacion@xunta.gal

A obra feita neste inmoble permitiu mellorar a conservación da igrexa, claustro e áreas de visita pública deste Ben de Interese Cultural (BIC) cun investimento de 500.000?. En concreto, solucionaranse as patoloxías da bóveda, cuberta e muro do presbiterio. Ademais actuouse nas carpinterías para evitar a entrada de auga e nos elementos mobles da igrexa con tratamentos de desinsectación.





