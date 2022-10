A Xunta presenta en Edugal os Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego como “antenas do territorio” para dar resposta ás necesidades empresariais

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, destacou que tras tres meses de funcionamento dos tres primeiros polos, a Xunta xa asesorou a máis de 60 persoas emprendedoras e medio cento de proxectos

Esta ferramenta diríxese a persoas cunha idea de negocio a poñer en marcha e para quen, tendo xa unha actividade, precisa apoio para enfrontar novos retos

A Xunta completará en 2023 a apertura de 12 polos por toda a xeografía galega para que os negocios poidan nacer e consolidarse no tempo

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, presentou hoxe no salón da formación Edugal, que se celebra en Pontevedra, a nova rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, cos que a Xunta quere ser a “antena do territorio” que recolla as necesidades do tecido empresarial, identifique a cualificación das persoas traballadoras que precisa, e estableza conexión con axentes vencellados co emprendemento na comunidade.

Ardao destacou que esta ferramenta está concibida para persoas cunha idea de negocio que queren levar a cabo ou para quen, tendo xa unha actividade en marcha, estea a enfrontar novos retos que se lle presentan. Para acadalo, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pon a dispor da cidadanía este servizo que conta con acompañamento contínuo, unha metodoloxía propia e a titorización especializada.

“Unha das claves do proceso é a flexibilidade que se pon a dispor das persoas interesadas”, remarcou a directora xeral, quen indicou que cada quen pode incorporarse a rede cando o precise e contar co apoio técnico durante todo o itinerario.

A Xunta ten programada a apertura entre 2022 e 2023 dun total de 12 Polos, dos que tres xa están en funcionamento: Ourense Centro e Sur (radicado en Verín), Pontevedra Sur e Rías Baixas (en Silleda) e Costa da Morte (en Coristanco). Antes de que remate este ano abriranse os centros de Ferrolterra e Comarca de Lemos.

A directora xeral indicou que “estamos a falar dunha rede unificada e coordinada, conformada por titores que acompañan desde o comezo e durante cada etapa ás persoas que inician a súa andaina empresarial”. Trátase de brindarlles as ferramentas para que sexan capaces de emprender “en condicións de seguridade e para garantir que os seus negocios crezan e se poidan consolidar no tempo”, engadiu.

Despois de tres meses de traballo a Rede de Polos xa colleita os seus primeiros froitos e está a prestar apoio personalizado e permanente a máis de 60 persoas emprendedoras axudándoas a desenvolver medio cento de proxectos empresariais. Entre os primeiros destacan iniciativas nos sectores do turismo e do ocio, a alimentación, os servizos profesionais, o agro ou a fabricación de bens de consumo.

Desde a apertura do primeiro polo en Verín (Ourense) o pasado xullo xa se celebraron máis de 200 sesións de titorización coas emprendedoras e emprendedores.







