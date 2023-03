A Xunta presenta as conclusións da toma de datos e estudos técnicos que buscan a mellora da operatividade na dársena interior de Malpica

Os traballos levados a cabo por Portos de Galicia revelan a exposición extrema da dársena, provocando un efecto de resonancia que afecta con maior incidencia en portos doutras comunidades do Cantábrico que nas costas galegas

O ente público está a levar a cabo estudos pioneiros para avanzar na resposta a esta problemática tradicionalmente pouco coñecida e pouco analizada

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, presidiu esta mañá a reunión entre o equipo técnico do ente público e a confraría de pescadores de Malpica para informar ao sector das circunstancias que enmarcan as actuacións neste porto e dos avances técnicos acadados ata o momento no proxecto de mellora da operatividade da dársena.

Durante o encontro, desde Portos de Galicia expúxose a necesidade de tomar datos de campo e os resultados dos estudos realizados ata o momento. Así, estes traballos revelan a exposición extrema da dársena, propiciando un efecto de resonancia que, como norma xeral, afecta con maior incidencia en portos doutras comunidades do Cantábrico que nas costas galegas. Os técnicos explicaron que a día de hoxe a enxeñería marítima e os medios dos que se dispón permiten avanzar na resposta a esta problemática tradicionalmente pouco coñecida e polo tanto pouco analizada e na que Portos de Galicia está a afondar con estudos pioneiros.

Neste sentido, a Xunta deu conta na reunión dos resultados da instrumentalización realizada no interior e no exterior do porto, datos necesarios para coñecer a propagación da onda longa e ondada e, en consecuencia, o comportamento e posibles solucións de cara a minorar os efectos da comporta da dársena interior.

Así, os estudos formulan diversas modificacións da configuración portuaria actual que se analizaron con detalle cos representantes da confraría coa fin de consensuar as liñas de actuación nas que Portos de Galicia traballa.

O obxectivo do ente público é buscar unha solución sostible, que responda na maior medida posible ás necesidades que se formulan para o porto de Malpica, procurando novas configuracións. Entre elas, analizáronse a ampliación do dique, a prolongación do actual martelo, a construción dun novo martelo ou modificacións da xeometría da dársena interior e implantación dunha comporta maior.

Durante a súa visita a Malpica, ademais de informar á confraría de pescadores, Susana Lenguas trasladou ao alcalde a evolución do proxecto de mellora para a dársena. Así, informou ao rexedor de que unha vez trasladadas ao sector estas liñas de traballo e coas súas aportacións, Portos de Galicia continuará avanzando cara a un estudo de alternativas técnicas que permitirá optar pola proposta máis beneficioso.

