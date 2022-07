A Xunta preselecciona 36 propostas presentadas por grandes empresas que agora poderán optar, xunto ás pemes, ao Fondo de Transición Xusta

A Xunta de Galicia, tras a avaliación realizada por técnicos do Inega e do Igape, preseleccionou un total de 36 propostas entre as 54 manifestacións de interese que se presentaron á convocatoria lanzada para grandes empresas, un requisito fixado polo Goberno central para que teñan a oportunidade a futuro de concorrer ao Fondo de Transición Xusta.

Deste xeito, as compañías elixidas poderán participar na convocatoria de axudas que o Goberno galego lanzará unha vez o Estado transfira estes fondos europeos á Comunidade –que no caso de Galicia ascenden a 111 millóns de euros–, ademais de que aprobe os plans de transición xusta. Polo tanto, o resto de grandes empresas xa quedan excluídas do reparto final de fondos; e cómpre lembrar que a esta futura convocatoria, ademais destas empresas preseleccionadas, participarán todas as pemes que o estimen oportuno.

Galicia contará cunha partida de 111 millóns de euros na procura de identificar e impulsar proxectos tractores que permitan a transformación do tecido empresarial galego e nos que colaboren, de modo principal, pequenas e medianas empresas da Comunidade. Aínda non se pode fixar unha data para esta futura convocatoria porque queda pendente de que o Goberno transfira os fondos e aprobe os plans de transición xusta.

Este fondo, que xestionará a Administración autonómica, facilitará, así, a xeración dun impacto económico e social positivo nas zonas afectadas pola denominada transición enerxética, que no caso de Galicia se corresponde coa provincia da Coruña, polo peche das centrais de Meirama e das Pontes, prestando apoio aos territorios e aos traballadores afectados.

Entre as 36 propostas seleccionadas, 24 son proxectos no eido enerxético e os outros 12 pertencen ao ámbito máis industrial. Así, entre as iniciativas que pasaron esta primeira selección –e polo tanto poderán concorrer á convocatoria de axudas– están a planta de Nervión Naval Offshore para a ensamblaxe de estruturas de eólica mariña flotante no porto exterior de Ferrol;

o centro de produción de metanol verde de Forestal del Atlántico (Mugardos);

a aposta da empresa de automoción Showa Denko, con sede na Coruña, para ampliar as súas instalacións; e proxectos vinculados con As Pontes xa presentados á Xunta de Galicia, como

a planta de hidróxeno verde promovida por Reganosa e EDP Renovables nas Pontes, a instalación dunha fábrica de pneumáticos de Sentury Tire ou a

proposta de Ence para construír un centro para a recuperación de papel e cartón.

Deste xeito, o Goberno galego reforza o seu compromiso pola transformación ecolóxica da industria, a economía circular e a eficiencia enerxética, ao tempo que impulsa o traballo das pemes galegas a través de proxectos empresariais tractores para a diversificación económica do territorio. Trátase de iniciativas que fomentarán tamén a investigación, a innovación e a transformación dixital.





