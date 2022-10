A Xunta porá en servizo desde mañá un treito da nova autovía Nadela-Sarria desde o enlace da Pobra de San Xiao ata o de Sarria centro

A apertura ao tráfico dun treito de 9,7 km da nova autovía de titularidade autonómica Lugo–Sarria producirase a partir das 11 da mañá deste venres



Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2022

A Xunta porá en servizo desde mañá un treito da nova autovía Nadela–Sarria.

A apertura ao tráfico deste tramo da nova autovía de titularidade autonómica entre Lugo e Sarria, producirase este venres, a partir das 11:00 horas da mañá.

Máis en concreto, nesta primeira fase, abrirase ao tráfico o treito de 9,70 km da calzada dereita do novo tramo da autovía en sentido Sarria. Isto é, a calzada en sentido crecente para o tráfico que vai dirección a Sarria, desde o punto 13+500, ligazón da Pobra de San Xiao, ata punto 23+200, na ligazón de Sarria centro.

Ademais, tamén se abrirá ao tráfico un tramo de 1,2 km da calzada esquerda do novo tramo da autovía en sentido Lugo. Concretamente, a calzada en sentido decrecente para o tráfico que vai dirección a Lugo, desde o quilómetro 23+200, no enlace de Sarria centro, ao punto quilométrico 22, no enlace de Sarria norte.

En paralelo, a Xunta segue a ultimar os traballos da 1ª fase desta autovía. A partir de mañá quedará como única afección o desvío do tráfico en sentido Monforte–Lugo pola estrada LU–546, entre os enlaces de Sarria norte e A Pobra de San Xiao.

Deste xeito, nesta última fase, os traballos céntranse na capa de rodaxe na calzada de desdobramento, así como os correspondentes á disposición de sinalización horizontal e acabados, co obxectivo de rematar as obras este outono.

A Xunta está a destinar un orzamento de 25 M? nesta intervención que supón a adaptación dos tres enlaces do treito, A Pobra, Sarria norte e Sarria centro, e a ampliación dos seis pasos inferiores; así como a instalación dun valado reforzado para evitar o acceso de fauna salvaxe.

O departamento de Infraestruturas da Xunta, de xeito paralelo, segue progresando na 2ª fase da autovía, tras aadxudicación da redacción do proxecto construtivo que completará o desdobramento da infraestrutura ata Lugo.

Esta segunda fase da autovía abrangue 13,5 km, entre A Pobra de San Xiao e a conexión coa A–6 en Nadela.

Este traballo, adxudicado por case 270.000 ?, ponse en marcha para poder dispoñer xa a mediados de 2023 dun proxecto de trazado para someter a información pública.





