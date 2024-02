A Xunta ponse á disposición dos transportistas, agricultores e gandeiros galegos e reclama a intervención do goberno de España en defensa dos seus intereses

Ethel Vázquez amosou a crecente preocupación do Executivo galego diante das elevadas perdas, de millóns de euros, que trasladan os transportistas, e afeou a inacción do Ministerio de Transportes nesta crise, malia os chamados da Xunta

A conselleira reclamou ao Goberno Central que traballe para que se garanta a libre circulación por Europa e os acordos internacionais ao respecto

José González coincidiu en esixir unha reacción “urxente e contundente” do Ministerio de Agricultura para defender o labor dos agricultores, gandeiros e xentes do mar de Galicia, así coma os seus produtos, fronte a ataques “inaceptables” contra eles

O titular de Medio Rural sinalou como “evidente” o descontento común a toda Europa porque “Bruxelas lexisla ás costas“ do sector primario en eidos coma os requirimentos ambientais da PAC ou a adaptación dos ecorrexímenes á realidade de Galicia

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2024

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e o conselleiro do Medio Rural, José González, reuníronse esta mañá en San Caetano con representantes dos sectores agrario e do transporte de Galicia, para trasladarlles o apoio da Xunta diante das dificultades xeradas polas protestas do sector agrario en varios países europeos.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade sinalou en primeiro lugar que ambos os dous sectores son estratéxicos para Galicia, tanto polo volume de postos de traballo que representan como polo seu carácter esencial para a sociedade. Manifestou, ademais, a crecente preocupación da Xunta diante das elevadas perdas, de millóns de euros, que trasladan os transportistas a causa desta situación.

A maiores, Ethel Vázquez lembrou que, a petición do sector, xa o pasado martes se dirixiu ao ministro de Transportes para pedirlle unha intervención do Goberno de España e lamentou que, polo momento, ese chamado non tivera resposta. Por iso, afeou a “inacción internacional” do Goberno central á hora de traballar para garantir a libre circulación e os acordos internacionais ao respecto.

Engadiu que no sector de mercadorías “xa viñamos dunha situación complexa“ e que “estamos nun contexto con competencia desleal e lexislación europea que non se adapta á realidade dos profesionais que teñen que vivir deste traballo”. Por iso, sinalou que o seu departamento mantivo e mantén un contacto permanente co sector, ao carón das súas necesidades.

Pola súa banda, en relación co sector agrogandeiro, o conselleiro do Medio Rural indicou que a Xunta comparte a preocupación dos agricultores e gandeiros galegos. Ademais de rexeitar calquera acto violento que se poida producir nas protestas –como tamén fixo Ethel Vázquez–, José González instou ao Goberno de España a actuar coa máxima urxencia, establecendo os acordos necesarios que permitan garantir a libre circulación nas fronteiras.

Nesta mesma liña, o conselleiro esixiu ao Ministerio de Agricultura que actúe dunha vez, con contundencia, na defensa do sector primario diante de declaracións como as realizadas por políticos franceses, caso da ex–ministra Ségòlene Royal –sobre os tomates bio españois– ou o primeiro ministro galo, sobre o suposto incumprimento das regras de xogo polos produtores españois.

Neste sentido, o titular de Medio Rural considera extremadamente tibia a xestión realizada ata o de agora polo Ministerio para facer fronte a esta problemática. Engadiu que resulta evidente que hai un descontento común a toda Europa, por algo que dende Galicia se leva moito tempo tratando de facer ver ao propio ministro Luis Planas. Isto é, que Bruxelas lexisla ás costas de agricultores, gandeiros e do sector do mar, impoñendo burocracia e esixencias de todo tipo que non respectan o papel decisivo do ámbito primario na produción de alimentos e na consecución dunha verdadeira soberanía alimentaria europea.

Sobre as demandas do sector primario, González trasladou que a Xunta leva xa tempo apoiando medidas como a flexibilización –que non eliminación– dos requirimentos ambientais da PAC, a adaptación dos ecorrexímenes á realidade de Galicia. Ademais, lembrou que tamén se avoga por evitar innecesarias cargas burocráticas, como o caderno dixital das explotacións, e que o Goberno galego vén reclamando ao Ministerio o cumprimento da prohibición da venda a perdas recollida na Lei da cadea alimentaria en beneficio dos nosos produtores, así como a necesidade de manter a bonificación para o gasóleo agrícola, entre outras cuestións.





