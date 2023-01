A Xunta pon en valor varios proxectos promovidos pola Asociación de Desenvolvemento Rural comarca de Ourense, nos que se investiron máis de 187.000 euros de axudas Leader

As iniciativas visitadas foron o proxecto Social Rural Truck, en Barbadás, a reforma da Casa da Fonte, en Ramirás, e a exposición 'O Lebre de Casarizas', na Peroxa

A última convocatoria das axudas Leader para o 2023–2024, cuxo prazo aínda está aberto, conta cun orzamento de 15,3 millóns de euros

En total, o GDR Adercou xestionou máis de 470.000 euros destas axudas na anualidade de 2022



A directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, estivo esta mañá na sede da Asociación de Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense para coñecer de primeira man algúns dos investimentos feitos no territorio a través dos fondos Leader.

En total, a directora xeral visitou tres proxectos que apostan por crear emprego e servizos no rural e recibiron achegas por un importe de máis de 187.000 euros en distintas convocatorias. Cabe destacar que este grupo de desenvolvemento rural (GDR) recibiu máis de 470.000 euros destas axudas tan só na convocatoria do ano 2022.

O pasado 29 de decembro publicouse no Diario Oficial de Galicia a última convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014–2020, cun orzamento de 15,3 millóns de euros para as anualidades 2023 e 2024. A estas achegas pode optar calquera persoa ou entidade a través dos 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non.

Os interesados teñen de prazo ata o vindeiro 31 de xaneiro para presentar as solicitudes, que deberán ser dirixidas –tendo en conta a localización do investimento– ao GDR que corresponda. Así mesmo, deberán presentarse co formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria. Nesa liña, cabe lembrar que a Xunta habilitou este ano Xalea, unha nova aplicación informática configurada para a xestión integral de toda a tramitación destas solicitudes dunha forma sinxela, á que pode accederse a través dunha ligazón na

páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

