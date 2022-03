A Xunta pon en valor o talento feminino da comarca da Mariña e aposta polo medio rural para favorecer o emprendemento das mulleres como motor de cambio

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe na presentación do documental Referentes femininos na Mariña lucense realizado pola Anpa do IES Alfoz–Valadouro, que contou co financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade

Destacou a importancia de seguir apoiando o liderado feminino e a presenza das mulleres en todas as esferas da sociedade e de apostar por un modelo corresponsable, no que mulleres e homes compartan as responsabilidades domésticas e familiares

O Goberno galego traballa no deseño do VIII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes co que se reforzará a promoción de valores desde o ámbito educativo para eliminar os estereotipos que sustentan as desigualdades de xénero





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.