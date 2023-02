A Xunta pon en valor o seu modelo fiscal propio e previsible capaz de aliviar a carga das familias e empresas

O conselleiro de Facenda e Administración pública, Miguel Corgos, participou na clausura das xornadas sobre fiscalidade e contabilidade organizadas polo Colexio de Economistas da Coruña

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, puxo en valor hoxe na Coruña o modelo fiscal propio e previsible da Xunta, un modelo capaz de aliviar a carga fiscal das familias e das empresas.

Miguel Corgos participou na clausura das xornadas sobre fiscalidade e contabilidade organizadas polo Colexio de Economistas da Coruña, onde recordou que o Goberno galego leva máis dunha década apostando por este modelo que, cada ano, se completa con actuacións adaptadas á conxuntura económica do momento.

O conselleiro explicou ademais, que a estas novidades hai que engadir a consolidación de todas as rebaixas fiscais aprobadas nos últimos anos. Neste sentido, mencionou o Programa de Impostos Cero no rural do que xa se beneficiaron máis de 143.000 persoas, ou o feito de que Galicia é unha das comunidades con mellor tratamento fiscal para as herdanzas entre familiares directos e para os irmáns, coa eliminación do Imposto de Sucesións para o 99% das herdanzas directas, unha medida da que xa se beneficiaron desde 2016 máis de 719.000 galegos e galegas.

En canto ao Imposto de Transmisións Patrimoniais, destacou que a Xunta mantén todos os tipos reducidos para mozos, familias numerosas, persoas con discapacidade e vítimas de violencia de xénero, e que incluso pode chegar ata a eliminación deste imposto se mercan unha vivenda habitual en zonas pouco poboadas.

Miguel Corgos concluíu poñendo en valor a importancia destas xornadas e o papel dos asesores fiscais, tanto na prevención da fraude fiscal como no fomento dos acordos para achegar seguridade xurídica e económica ás operacións.





