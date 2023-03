A Xunta pon en valor o pulo económico e social do sector lácteo galego, que xerou un valor de mercado de máis de 1.300 M€ o ano pasado

Ademais, o sector lácteo produciu no 2022 preto de tres millóns de toneladas de leite, que equivalen ao 41 % da produción española, indicou José Balseiros



A Xunta está a levar a cabo diversas liñas de traballo para continuar cos bos resultados do sector primario con medidas como a Contaláctea ou varias liñas de axudas, cuxo investimento ascende a uns 300 millóns de euros en total



O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, clausurou hoxe as Xornadas técnicas agrícolas especializadas, no marco da Semana do leite de Santa Comba.

Na súa intervención, o director xeral destacou a importancia do sector primario galego, sobre todo grazas á gandaría –dixo–, que produce máis de 400.000 toneladas de carne cada ano. Mais o maior pulo económico e social do noso agro débese ao sector lácteo –sinalou–, que no 2022 produciu case tres millóns de toneladas de leite –o 41 % da produción española– e tivo un valor de mercado superior aos 1.300 millóns de euros.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando