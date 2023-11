A Xunta pon en valor o papel do porto de Ferrol na estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050 e como faro verde do sistema portuario español

Alfonso Villares enxalzou o traballo que se ven realizando nos últimos anos no porto ferrolán para xerar na dársena un ecosistema entorno ás enerxías renovables e a transformación sustentable

O titular de Mar criticou o trato dispensado polo Goberno central á industria galega poñendo como exemplos o recurso da Lei do Litoral ou a cualificación da chegada do AVE a Galicia de “carta aos Reis Magos”

No evento participaron representantes do ámbito académico, empresarial e das administracións públicas sobre os principais aspectos que están condicionando a transición enerxética



O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou o papel do porto de Ferrol no desenvolvemento da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 así como enxalzou o traballo realizado nos últimos en favor de xerar na dársena un ecosistema entorno ás enerxías renovables e á transformación enerxética sustentable do tecido empresarial. O responsable autonómico fixo estas manifestacións acompañado polo presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol–San Cibrao, Francisco Barea, no acto de clausura da III Xornada Porto Empresa baixo o título ‘Descarbonización do sistema enerxético’ organizada pola entidade portuaria ferrolá.

O conselleiro puxo en valor o papel do porto, no que a actividade vencellada á enerxía sempre estivo presente, na reactivación económica tanto da comarca de Ferrolterra, como de Eume, Ortegal e a Mariña lucense diversificando e apostando polas renovables como fórmula para favorecer o asentamento de novas empresas. Nesta liña, destacou a alianza da Xunta coa Autoridade Portuaria cara unha transición xusta e ordenada, tratando de ser referentes, co fin de evitar que a crise enerxética desestabilice a industria dos nos peiraos.

O titular de Mar sinalou a posición de liderado de Galicia no ámbito da enerxía verde sendo a segunda que máis enerxía achega destas fontes en liña coa folla de ruta para acadar a neutralidade climática recollida na Axenda Enerxética de Galicia 2030. Neste camiño, dixo, resulta fundamental a atracción e retención de talento así como a colaboración público– privada polo que puxo de relevo a recente presentación da sociedade mixta Recursos de Galicia que esta chamada a ser un actor de primeiro nivel na actual transición enerxética.

Alfonso Villares destacou as políticas levadas a cabo pola Goberno galego encamiñadas a axudar aos fogares galegos á renovación dos seus equipamentos por outros máis eficientes, na aposta do transporte público e unha mobilidade máis eficiente, así como na axuda a pemes e grandes empresas a ser máis competitivas. Neste sentido, insistiu na importancia de avanzar xuntos cara un cambio de modelo enerxético que precisa de enerxías renovables e de proxectos que contribúan ao desenvolvemento económico na nosa comunidade. Unha actuación que contrapuxo coa xestión levada a cabo polo Goberno central ao cal acusou de ignorar e maltratar a industria galega citando como exemplos o recurso contra a Lei do Litoral ante o Tribunal Constitucional ou a cualificación de “Carta aos Reis Magos” a petición da chegada completa do AVE a Galicia.

Esta xornada, que cumpre a s contou cunha ampla representación de académicos, representantes de empresas do sector así como das administracións públicas para abordar os aspectos principais que están condicionando a descarbonización do sistema eléctrico como o marco normativo ou o papel do hidrógeno, o amoníaco e o metanol verde como fontes de enerxía do presente e do futuro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando