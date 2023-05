A Xunta pon en valor o papel do comercio na xeración de novas oportunidades laborais

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou en Carballo na presentación do parque comercial e de ocio A Revolta

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou hoxe no acto de presentación do novo parque comercial e de ocio A Revolta, onde sinalou as oportunidades laborais que achega esta iniciativa, que supón reforzar a oferta da comarca.

Na súa intervención, Conde apostou polo equilibrio e por promover a convivencia entre os diferentes formatos comerciais, lembrando que o novo centro carballés conta con 15 locais que dan emprego a máis de 280 persoas de forma directa e indirecta.





