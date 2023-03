A Xunta pon en valor o papel clave da arquitectura para avanzar nun urbanismo responsable e sostible

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Sanxenxo (Pontevedra), 25 de marzo de 2023

A directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, participou hoxe en Sanxenxo no acto de entrega de diplomas dos premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2022, un galardón outorgado polas delegacións de Pontevedra, Vigo e Ourense do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) que busca recoñecer aquelas obras que pola súa exemplaridade sirvan como mostra do facer arquitectónico do sur da Comunidade.

Precisamente e tras facer entrega dun dos diplomas en nome da Xunta, a directora xeral puxo en valor o papel que xoga a arquitectura desde o punto de vista da ordenación do territorio e á hora de avanzar cara ao obxectivo común dun urbanismo responsable, sostible e integrado coa contorna.

Cómpre lembrar que os premios Gran de Area naceron en Vigo no ano 2001 co fin de contribuír á harmonía entre arquitectos e promotores para acadar o mellor resultado arquitectónico e construtivo posible.

No marco da edición 2022 destes galardóns recibíronse un total de 63 proxectos de moi diversas escalas e localizacións. O pasado mes de decembro as tres delegacións provincias do COAG fixeron público o fallo do xurado e esta tarde celebrouse o acto oficial de entrega de diplomas aos responsables das 16 actuacións premiadas, no Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo. Ademais de Encarnación Rivas, tamén asistiu o director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Jacobo Hortas.

Nesta ocasión, as obras escollidas englóbanse en máis de 10 tipoloxías diferentes en función do seu carácter urbano, habitacional, industrial, comercial ou paisaxístico, e con escalas tamén moi diversas, que van desde pequenas intervencións, a outras que resolven espazos urbanos a nivel cidade. Entre elas, cómpre destacar a rehabilitación dun edificio para albergar o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional de Ourense ou a Cidade da Xustiza de Vigo, ambas actuacións promovidas pola Xunta.





