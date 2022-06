A Xunta pon en valor a Lei de recuperación da terra e a futura norma da calidade alimentaria para xerar riqueza no rural apostando pola sustentabilidade e o valor engadido

José González lembrou que xa están executándose no marco da Lei de recuperación case unha vintena de aldeas modelo e máis dunha decena de polígonos agroforestais, e promovéndose outras figuras como as agrupacións de xestión conxunta

Ao tempo, avánzase na tramitación da Lei da calidade alimentaria, para priorizar –xunto coa calidade– a diferenciación, a transformación e a comercialización en beneficios das nosos produtores e produtoras

Lugo, 22 de xuño de 2022

A Xunta pon en valor a Lei de recuperación da terra agraria e a futura Lei da calidade alimentaria de Galicia para xerar riqueza no rural e fixar poboación, ao tempo que se avanza na anticipación aos incendios forestais. Así o destacou o conselleiro do Medio Rural, José González, na

inauguración do Congreso internacional sobre extensión rural e planificación agraria que arrancou hoxe na Facultade de Veterinaria de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Un Congreso no que tamén participarán a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos.

Na súa intervención, o conselleiro sinalou que tras un intenso traballo a Lei de recuperación non só está permitindo facer fronte ao despoboamento mediante a revalorización da terra, senón que serve para garantir que Galicia continúa sendo motor de calidade. Nesa liña, recordou que xa están implementándose case unha vintena de aldeas modelo –que representan preto de 525 hectáreas en case 8.600 parcelas de 2.200 propietarios– e máis dunha decena de polígonos agroforestais, ao tempo que se promoven outras figuras de posta en valor como as agrupacións de xestión conxunta.

Canto á Lei da calidade alimentaria, o titular de Medio Rural fixo alusión á aposta definitiva da Xunta pola calidade e pola singularidade, promocionando e protexendo os nosos produtos a través dos 36 selos galegos de calidade diferenciada. Nesa dirección, afirmou que a nosa comunidade posúe unha vantaxe no que a calidade se refire polo que debemos ser capaces de sacarlle todo o partido posible, redundando no beneficio de todos os nosos produtores e produtoras. Nesa senda, dixo, son claves a transformación, a comercialización, a creación de valor engadido, a dixitalización do sector e a etiquetaxe positiva, na que incide o Goberno galego a través da campaña Galicia Etiqueta Calidade.

A maiores, José González referiuse no seu discurso á ambiciosa oferta formativa da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e aos centros de investigación da Consellería do Medio Rural que traballan da man das universidades, así como aos Sistemas de Coñecemento e Innovación Agrícolas ?os AKIS? como unha valiosa ferramenta de investigación agraria aplicada que permite a transmisión de coñecementos entre persoas, organizacións e institucións de cara á potenciación do sector primario.

Nesta primeira xornada do Congreso internacional sobre extensión rural e planificación agraria tamén participarán a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos.

Por unha banda, Inés Santé dirixirá un grupo de traballo sobre a xestión do territorio e outras medidas contra o despoboamento das zonas rurais, dando conta dos instrumentos e actuacións que se poden levar a cabo. Pola súa parte, José Luis Cabarcos pronunciará un relatorio sobre o estado actual do sector agroalimentario en Galicia.

Cabe engadir que o Congreso –que se celebra en España por primeira vez– se prolongará deica este sábado 25 de xuño no Campus de Lugo da Universidade de Santiago.

Nel participarán máis de 200 asesores rurais, investigadores e responsables de administracións ligadas ao ámbito agrario procedentes de 30 países.





