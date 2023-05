A Xunta pon en valor a Lei de recuperación ou a Estratexia do viño para mellorar a competitividade do sector vitivinícola galego

José González destacou iniciativas como os polígonos agroforestais de viñedo, que axudan a soster a viticultura tradicional galega baseada en que os pequenos viticultores poidan ter terra suficiente como para producir de xeito rendible.

Durante toda a xornada sucedéronse diversos faladoiros e debates sobre as políticas europeas que afectan á produción de uva e os cambios no mercado, entre outras cuestións

Normal 0 21 false false false

Cenlle (Ourense), 30 de maio de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, participou hoxe no I Foro de la Uva y de la Viña , nunha mesa redonda sobre a estratexia que se debe seguir para que a vitivinicultura galega gane en competitividade. Alí, puxo en valor ferramentas como a Lei de recuperación ou a Estratexia do viño para mellorar neste eido.

Así, na súa intervención, José González destacou o labor que está a desenvolver a Xunta de Galicia para favorecer a competitividade deste sector, que se configura como un piar fundamental do medio rural galego. Deste xeito, o conselleiro fixo fincapé na lexislación –con normas como a Lei de mellora da estrutura territorial agraria e a Lei de recuperación da terra agraria– e a planificación –coas certificacións de calidade e a Estratexia do viño– que se están a promover para mellorar este eido.

En concreto, salientou as parcelarias como ferramenta fundamental para paliar o minifundismo, beneficiando a rendibilidade das explotacións galegas e, por extensión, das súas producións de calidade. Seguindo esta liña, González destacou tamén a Lei de recuperación con figuras como os polígonos agroforestais de viñedo, que axudan a soster a viticultura tradicional galega baseada en que os pequenos viticultores poidan ter terra suficiente como para producir de xeito rendible. Así, desde 2020 mobilizáronse arredor de 35.000 hectáreas para a produción de calidade, incluídas a plantación e cultivo de vide, na nosa comunidade.

Neste sentido, resaltou tamén a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas, que ten como obxectivo consolidar a nosa comunidade como destino enoturístico e referente neste eido. O conselleiro sinalou que a competitividade está relacionada co dinamismo, polo que cómpre conferir valor engadido que permita converter o viño nun elemento central para a dinamización do territorio das comarcas vitivinícolas.

Ademais, o conselleiro aludiu á futura Lei da calidade alimentaria, que se suma ás certificacións de calidade, nomeadamente ás cinco denominacións de orixe (DO) e as cinco indicacións xeográficas protexidas (IXP) que permiten promocionar e protexer a produción de viño vinculada ao territorio galego, entre outras cuestións.

Durante a xornada, sucedéronse diversos faladoiros e debates sobre as políticas europeas que afectan á produción de uva e os cambios no mercado. Así, no foro tratáronse temas como a evolución na elaboración do viño e a adaptación da viña en Galicia nunha contorna cambiante.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando