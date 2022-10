A Xunta pon en valor os incentivos para a contratación de vítimas da violencia de xénero por concellos e entidades sen ánimo de lucro por máis de 8 M€ desde 2019

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe na xornada Xuntos contra a violencia de xénero: por unha sociedade sen violencia, organizada pola Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro (Cogave) co apoio da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. No acto puxo en valor os incentivos que a Administración autonómica concede a entidades locais e sen ánimo de lucro para a contratación de vítimas da violencia de xénero e que desde 2019 chegaron a 430 mulleres cun investimento realizado de 8,2 millóns de euros.

López Abella valorizou estas medidas que no eido laboral está a desenvolver a comunidade, co “obxecto de garantir a empregabilidade de mulleres vítimas de violencia de xénero en situación de desemprego ?incluídas as mulleres vítimas de violencia vicaria ou de trata con fins de explotación sexual– para que poidan gañar a independencia económica necesaria para rachar cos seus agresores e avanzar cara a súa recuperación”.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando