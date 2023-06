A Xunta pon en valor a importancia do papel dos medios de comunicación para crear a imaxe da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

O vicepresidente primeiro da Xunta participou hoxe nun encontro previo ao “1º Seminario de directores e editores de medios de comunicación social da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal” que mañá acollerá en Matosinhos a medio cento de representantes de medios de ambos lados da “raia”

A xornada permitirá abordar a situación no sector e avanzar en vías de colaboración

Diego Calvo destacou a aposta da Xunta pola cooperación transfronteiriza a través da Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal en ámbitos como o educativo, cultural ou empresarial, así como na captación de fondos europeos do POCTEP para proxectos conxuntos

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacou nun encontro previo ao 1º Seminario de directores e editores de medios de comunicación social da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal que se celebra mañá en Matosinhos, o importante papel que desempeñan os medios en dar a coñecer o que acontece a ambos lados da raia.

En concreto, incidiu en que os medios de comunicación son unha peza fundamental para crear a imaxe da Eurorrexión a través dun sentimento e un espazo compartidos e de pertenza. Por iso, considera que este evento, que reúne ata mañá a 50 directores e editores dos principais medios de comunicación de Galicia e do Norte de Portugal, servirá para analizar precisamente a situación do sector na Eurorrexión e as cuestións que afectan aos medios que atenden a actualidade da zona entre Galicia e o Norte de Portugal, así como tentar atopar maneiras de colaborar.

Este primeiro seminario de directores e editores de medios de comunicación de Galicia e do Norte de Portugal arrancou esta noite na Casa da Arquitectura nun encontro no que, ademais do vicepresidente primeiro da Xunta participaron o presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal (CCDR–N) e tamén presidente da Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal, António Cunha; a alcaldesa de Matosinhos, Luísa Salgueiro; e o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo.

Na súa intervención, Diego Calvo, destacou que precisamente a cooperación transfronteiriza que se vén levando a cabo entre a Xunta e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento do Norte (CCDR–N) de maneira constante desde 1991 a través da Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal contribúe a eliminar o efecto fronteira potenciando os vínculos e intercambios entre estes territorios. Esa colaboración afianzouse –engadiu– coa creación en 2010 da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal.

Deste xeito, a cooperación de proximidade abarca distintos ámbitos como o educativo co programa IACOBUS ou o cultural co NORTEAR e preténdese estender agora aos medios de comunicación. Tamén explicou que existe unha colaboración co sector empresarial mediante as confederacións de empresarios, entre institucións, cos centros de investigacións e universidades e a nivel turístico na promoción do Camiño de Santiago.

O vicepresidente primeiro da Xunta sinalou tamén o traballo conxunto realizado no marco da Eurorrexión co obxectivo de captar fondos para o maior número posible de proxectos conxuntos financiados con fondos europeos do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg España–Portugal (POCTEP).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando