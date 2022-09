A Xunta pon en valor a formación das forzas e corpos de seguridade en materia de violencia de xénero

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, inauguraron o “I Congreso nacional de violencia de xénero para as forzas e corpos de seguridade” que se celebra hoxe e mañá na AGASP e ao que asisten un total de 150 axentes

Máis de 4.000 axentes das forzas e corpos de seguridade que traballan en Galicia recibiron nos últimos anos formación específica en primera intervención coas vítimas de violencia de xénero



O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participaron hoxe na inauguración do I Congreso nacional de violencia de xénero para as forzas e corpos de seguridade que se celebra hoxe e mañá na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) en colaboración coa

Un total de 150 alumnos procedentes de toda España –a maioría do ámbito da seguridade xunto con traballadores sociais e persoal dos Centros de Información á Mullern (CIM)– participan neste congreso que conta cos profesionais máis destacados e coa perspectiva multidisciplinar das forzas e corpos de seguridade, isto é, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Garda Civil, ademais de representantes da comisaría da Ertzaina de Bilbao e da Garda Urbana de Barcelona.

O director xeral de Emerxencias e Interior puxo en valor a aposta da Xunta pola formación integral das forzas e corpos de seguridade que traballan en Galicia en violencia de xénero. Nesta liña, esta materia forma parte dos plans de formación da AGASP e tamén nos procesos de selección de Policía Local. Ademais, en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade, a Xunta impartiu desde 2019 formación específica en primeira intervención coas vítimas de violencia de xénero a máis de 4.000 axentes na comunidade.

No marco deste compromiso do Goberno galego, mañá o Diario Oficial de Galicia publicará un curso superior de intervención policial en violencia de xénero organizado pola AGASP dirixido a membros da Policía Nacional, a Policía Autonómica e Garda Civil.

da Igualdade aproveitou a súa palabra para incidir na necesidade de que a lexislación estatal amplíe o concepto de violencia de xénero a todos os tipos de violencia contra a muller, non só a que se produce nos casos de relación afectiva presente ou pasada entre o agresor e a vítima.

“Galicia xa incorpora un elenco máis extenso de supostos, considera que casos como o último crime cometido en Galicia, onde unha muller foi presuntamente asasinada por un acosador, deben ser recoñecidos como violencia de xénero pola lexislación estatal, garantindo así unha atención integral a todas as vítimas da violencia contra as mulleres”, remarcou López Abella, quen tamén amosou a súa confianza en que o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, referendado por todas as CC.AA. teña continuidade como “instrumento eficaz para loitar contra esta lacra” e para poder dar continuidade a actuacións como a formación de hoxe na Estrada.

No congreso que se celebra hoxe e mañá abordaranse todos os aspectos vinculados co trato coas v

timas a prol de mellorar os recursos destinados á atención inicial e á protección. O contido céntrase en políticas de igualdade e de seguridade, asistencia integral, protección e proceso xudicial para as vítimas, novidades xurídicas, labor de investigación e comunicación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando