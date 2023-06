A Xunta pon en valor a formación como elemento fundamental para dotar de futuro o rural galego

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias clausurou esta tarde o acto do 50º aniversario dos Centros de Promoción Rural–EFA, organizado pola federación que os agrupa en Galicia

José Balseiros puxo en valor que para o próximo curso ampliarase a oferta formativa con 328 novas prazas nos Centros de Formación e Experimentación Agraria dependentes da Consellería do Medio Rural

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2023

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, clausurou esta tarde a xornada organizada pola federación EFA Galicia, en conmemoración do 50º aniversario dos Centros de Promoción Rural na comunidade. Na actualidade existen tres centros deste tipo, o da Cancela (As Neves), o do Piñeiral (Arzúa), e o de Fonteboa (Coristanco). Xuntos constitúen a Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia. No acto tamén estiveron presentes Zeltia Lado, directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, e Jesús Álvarez, director xeral de Centros e Recursos Humanos.

Durante a súa intervención, José Balseiros salientou a importancia da educación para garantir unha sociedade de calidade e con futuro. Así, puxo de relevo o labor que desenvolven estes centros de formación, enfocados sempre na inserción profesional dos 17.000 estudantes que teñen ás súas costas. Destes, arredor dos 7.200 están completamente integrados no mundo laboral –dixo–, ben sexa por conta allea ou incluso emprendendo con proxectos propios.

O director xeral fixo referencia tamén aos sectores agroalimentario e forestal que, segundo indicou, precisan incorporar prácticas innovadoras e iniciativas de I+D como elementos básicos da súa competitividade, así como consolidar un sistema de transferencia de coñecementos no sector primario.

Así mesmo, Balseiros destacou a oferta formativa nos Centros de Formación e Experimentación Agraria dependentes da Consellería do Medio Rural. Así, recalcou que se ofertarán 328 novas prazas para o curso 2023–2024 nos CFEA de Ribadeo, Guísamo, Lourizán, Becerreá e Sergude. Tal e como explicou, esta ampliación ten entre os seus obxectivos mellorar os resultados das explotacións, facilitar a súa reestruturación e modernización, facilitar a entrada no sector agrario de agricultores formados ou aumentar a competitividade dos produtores primarios mellorando a súa integración na cadea alimentaria.

Ademais, a esta nova oferta súmase tamén a posta en marcha de tres novos ciclos formativos na modalidade dual. Segundo o director xeral, isto permitirá incidir na alternancia entre o centro educativo e a empresa, favorecendo a inserción laboral do alumnado.





