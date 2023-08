A Xunta pon en valor a Festa do Pemento da Arnoia á vez que ultima a estratexia da horta galega para consolidar esta produción

O conselleiro do Medio Rural, José González, explicou que con esta iniciativa búscase posicionar a horta galega e afondar na rama da investigación que xa está a dar os seus froitos neste eido

Puxo en valor os 8,77 millóns de euros convocados recentemente pola Xunta para fomentar a agricultura de precisión e a economía circular no sector agrario

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, participou esta tardiña na inauguración da XLIV edición da Festa do Pemento de Arnoia –declarada de Interese Turístico Galego–. No evento estiveron tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén.

Neste acto, o titular de Medio Rural salientou que a Xunta está ultimando a Estratexia da horta galega co fin de consolidar a terceira produción máis importante do agro galego, entre a que estaría precisamente o produto que hoxe se enxalza. Así, con esta planificación p

reténdese posicionar a horta galega e, dentro deste obxectivo xeral, tamén afondar na rama da investigación. De feito, xa se están atopando variedades resistentes ás consecuencias do cambio climático e doutras afeccións, como pragas e enfermidades.

Con todo, o obxectivo final é consolidar a produción da nosa horta e avalar os seus produtos de calidade con todas as garantías. De feito, esta estratexia sumarase as xa desenvolvidas para outros sectores claves do noso rural, coma o lácteo, o vitivinícola, o cárnico ou o forestal (este último a través do Plan Forestal de Galicia).

Precisamente, para salvagardar a continuidade do sector primario, de forma que a calidade sexa o gran referente que sempre distingue a Galicia, o Goberno galego está tamén traballando na futura Lei da calidade alimentaria.

Unhas normas legais que veñen acompañadas do apoio constante da Consellería do Medio Rural a través de diferentes liñas de axuda. Neste caso, cabe salientar

os 8,77 millóns de euros convocados para fomentar a agricultura de precisión e a economía circular no sector agrario, unha nova liña de axudas centrada en optimizar esta actividade tamén pola vía do aforro de recursos –como a redución do consumo de auga–.

O Pemento da Arnoia atópase baixo a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) homónima, que certifica a produción da variedade do pemento “verdón longo”. En Galicia, este pemento é unha variedade de conservación, polo que a semente para a súa multiplicación só pode ser producida na nosa comunidade. Esta condición permite garantir que non se produza semente para a súa reprodución fóra de Galicia e, polo tanto, limitar a nosa área xeográfica como produtora exclusiva deste tipo de pemento.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando