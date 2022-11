A Xunta pon en valor o éxito do Bono Turístico 2022, que acada máis de 1,1 millóns de euros de gasto nos establecementos hoteleiros galegos

A directora de Turismo de Galicia e o delegado territorial da Xunta en Lugo visitaron axencia de viaxes dixital “Siente Galicia”, unha das axencias adheridas ao bono turístico

A iniciativa naceu no marco do plan de choque impulsado pola Xunta co obxectivo de fomentar o consumo directo no sector turístico como consecuencia da crise do coronavirus

Das preto de 7.000 tarxetas emitidas, xa operaron máis do 52%, das cales a cuarta parte xa consumiu todo o saldo. Hai tres tipos de bonos: 250?, 375? e 500?, dos cales a Xunta asume o 40% do gasto e os usuarios o 60% restante

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias visitaron a axencia de viaxes “Siente Galicia” xunto á súa cofundadora, Keina González. Alí, a responsable autonómica indicou que

o bono turístico xa acada máis de 1,1 millón de euros de gasto nos establecementos hoteleiros galegos.

Durante o desenvolvemento do acto, Nava Castro expuxo que esta iniciativa naceu para fomentar a desestacionalidade turística. Nesta convocatoria a tarxeta non estivo operativa entre o 1 de xullo e o 15 de setembro. Adheríronse 937 establecementos e foron comercializados 391 paquetes turísticos A data límite para o seu consumo é ata o 31 de decembro de 2022.

A iniciativa Bono Turístico naceu no marco do plan de choque impulsado pola Xunta de Galicia co obxectivo de fomentar o consumo directo no sector turístico como consecuencia da crise do coronavirus. Os excelentes resultados das pasadas edicións permitiron consolidar esta iniciativa coma unha ferramenta de fomento do consumo no sector turístico, que foi moi ben recibida tanto polo sector turístico galego como polo conxunto da poboación.

Gracias a elo, naceron tres tipos de bonos, de 250?, 375 e 500?, dos cales a Xunta asume o 40% do gasto e os usuarios o 60% restante.En canto á distribución das operacións, a provincia con maior volume de compras foi Pontevedra, que acumula case a metade do total (46%), seguida da Coruña (24%), Lugo (17,5) e Ourense (10,6%).





