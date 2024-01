A Xunta pon en valor a Escola Galega de Prevención para inculcar actitudes e hábitos seguros e saudables desde idades temperás

O secretario xeral técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Alberto Fuentes, visitou hoxe esta iniciativa que se empraza na actualidade no centro de Pontevedra do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), en Redondela



Sinala a importancia de que desde a etapa escolar se constrúan contornas seguras e saudables que xeren benestar



As visitas a esta Escola están dirixidas a alumnos de Primaria, desde os 6 ata os 12 anos, e poden facerse de luns a venres en horario de mañá

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Redondela (Pontevedra), 26 de xaneiro de 2024

O secretario xeral técnico da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Alberto Fuentes, visitou hoxe a Escola Galega de Prevención emprazada no centro de Pontevedra, en Redondela, do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), onde sinalou a importancia de inculcar desde idades temperás actitudes e hábitos seguros e saudables. Esta Escola é precisamente un espazo educativo para introducir entre os escolares a importancia da prevención de riscos no traballo dun xeito ameno, didáctico e divertido.

Trátase, en palabras do secretario xeral técnico, dun lugar para a aprendizaxe de hábitos e actitudes cara a saúde e seguridade no traballo. Tamén é un instrumento para que os profesores afonden nos seus coñecementos na prevención do acoso escolar e no uso das novas tecnoloxías.

A actividade principal da escola desenvólvese nun espazo dividido en tres zonas diferenciadas por cores. A primeira, a do equipamento, onde os rapaces equípanse con cascos e chalecos para realizar a visita; o segundo espazo é audiovisual, onde se proxectan vídeos e se interactúa cos escolares con temas relacionados coa seguridade, a hixiene laboral ou a ergonomía; e o lugar de documentación e actividades, onde se poden consultar publicacións, pasatempos e cómics relacionados coa prevención, distinguir accións correctas e incorrectas, probar equipos de protección individual, así como diversos xogos de imáns e cubos relacionados con diversas profesións.

Son tres espazos no que a información estrutúrase en catro grandes bloques temáticos: na rúa, na escola, no fogar e no traballo.

Á Escola poden acudir escolares de primaria, para idades comprendidas desde os 6 ata os 12 anos. A duración aproximada da visita é unha hora e media e poden facerse de luns a venres en horario de mañá. O número máximo de persoas por grupo é de 25 rapaces con dous docentes. Hoxe houbo un grupo de 20 nenas e nenos de terceiro e cuarto curso de Primaria do colexio de Vigo.

Na Escola, ademais, existe a posibilidade de atender a outros colectivos que traballan con rapaces destas idades como escolas deportivas, clubs, asociacións, campamentos de verán, escolas de tempo libre, etc.

O secretario xeral técnico indicou, para rematar, a importancia de iniciativas como a da Escola de Prevención para que as nenas e nenos, os traballadores do futuro, poidan facer de correa de transmisión da adopción de hábitos seguros e saudables.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando