A Xunta pon en valor as distintas investigacións levadas a cabo polos centros dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

O director da Axencia participará nunha xornada expositiva que terá lugar o vindeiro xoves no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude

No acto, os investigadores dos distintos centros da Consellería do Medio Rural presentarán as súas liñas de traballo, os resultados obtidos e as estratexias concibidas para facelos chegar ao sector primario, no caso das actividades de transferencia

Da Axencia dependen catro centros de referencia: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia e Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia





