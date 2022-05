A Xunta pon en valor a dinamización do turismo galego nunha conferencia internacional celebrada en Santiago

O Congreso organizado pola Asociación Internacional de Cooperación Turística (ASICOTOUR) ten lugar hoxe e mañá en Santiago

Na súa inauguración a directora de Turismo de Galicia puxo en valor a importancia deste tipo de congresos que permiten intercambiar información entre os diferentes actores do sector e analizar as melloras que se poden realizar

Galicia, Nava Castro, participou na inauguración do I Congreso Internacional de Cooperación Turística–

mesa redonda "Adaptación do

turismo rexional á nova realidade: casos de éxito de cooperación transfronteriza", onde puxo en valor a dinamización do turismo galego e a importancia da celebración destes foros de encontro do sector.

A directora de Turismo de Galicia, indicou que os novos retos aos que se enfronta o sector turístico, como son a globalización e a competitividade,

Ademais, na súa intervención, Castro destacou o potencial turístico que ten Galicia, incidindo en que “Galicia está de moda gracias a un modelo que fuxe das masificacións e que aposta por fórmulas tranquilas que combinan natureza, gastronomía, patrimonio e sobre todo un entorno e un destino seguro”.

fixo fincapé no papel de Santiago de Compostela como meta da peregrinación internacional dende o século XI, consolidándose actualmente como un destino seguro e de calidade.

Así mesmo, puxo en valor o papel do Ano Xacobeo na recuperación da oferta turística da nosa comunidade, subliñando o éxito de chegada de peregrinos coa mellora sanitaria, con máis de 80.000 Compostelas seladas no que vai de ano.

O Congreso organizado pola Asociación Internacional para a Cooperación Turística (ASICOTUR) ten como finalidade o fomento da cooperación entre destinos do sector turístico mediante a transferencia de coñecementos entre eles.

Durante os dous días de duración do congreso, impartiranse conferencias por parte de especialistas no sector e realizaranse mesas redondas onde diferentes actores intercambiarán puntos de vistas sobre temas de actualidade do sector turístico.

