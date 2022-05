A Xunta pon en valor a creación dunha aula formativa por Secretariado Gitano para a capacitación dixital de mulleres en risco de exclusión

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou hoxe no acto de presentación da aula EDYTA, que a entidade Secretariado Gitano está a desenvolver na súa sede luguesa para promover a empregabilidade de mulleres en risco de exclusión.

López Abella puxo en valor a iniciativa, que favorecerá a inclusión social e a incorporación profesional das mulleres a través do desenvolvemento das súas capacidades dixitais. Doce mulleres están a tomar parte no programa desde o pasado marzo e completarán a súa formación no mes de xuño, co obxectivo de que a tecnoloxía lles permita mellorar a súa calidade de vida.

EDYTA é un proxecto pedagóxico de carácter estatal promovido pola Fundación Orange en torno á educación e á transformación dixital que está a afectar ao mercado laboral. Diríxese tanto a entidades do Terceiro Sector como a diferentes administracións que traballan con colectivos femininos en situación de vulnerabilidade, risco de exclusión e baixa empregabilidade.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.