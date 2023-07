A Xunta pon en valor o compromiso coa sostibilidade de Vegalsa-Eroski

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2023

vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángelez Vázquez, puxo en valor o compromiso de Vegalsa–Eroski coa sostibilidade ambiental, social e económica durante o encontro que mantivo recentemente co director xeral da compañía de distribución, Joaquín González.

Na reunión, a vicepresidenta segunda valorou de forma positiva o programa pioneiro que a empresa presentou aos seus provedores co obxectivo de apoiar ás empresas locais no avance cara á sostibilidade e a economía circular. De feito, esta iniciativa foi xa presentada a 300 provedores nun acto virtual no que estivo presente a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez.

Ángeles Vázquez salientou a relevancia que dá este proxecto á formación para acadar unha mellora continua que supoña tanto unha guía cara a unha maior calidade do produto como a unha maior transparencia na cadea de subministro.





