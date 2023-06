A Xunta pon en valor a colaboración transnacional na loita contra o lixo mariño dentro do proxecto CleanAtlantic

O conselleiro do Mar clausurou a conferencia final desta iniciativa europea onde enxalzou a súa importancia para mellorar os sistemas de xestión e monitorización de residuos mariños e para concienciar á cidadanía sobre o coidado do mar

A esta actuación súmanse outras apoiadas pola Xunta como os proxectos desenvolvidos ao abeiro das convocatorias de axudas da Consellería do Mar, enmarcadas no Plan MarLimpo e que permitiron retirar entre 2020 e 2022 máis de 235 toneladas de residuos mariños da costa galega

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou hoxe o importante papel do proxecto CleanAtlantic na concienciación sobre a loita contra o lixo mariño

. Un traballo, sinalou, que foi galardoado nos

e recoñecido polo Parlamento Europeo no informe sobre o impacto dos residuos mariños na pesca

dada a importante implicación público–privada acadada así como pola súa capacidade de xerar coñecemento global neste eido.

O titular de Mar, que estivo acompañado pola directora–xerente do Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, Paloma Rueda, na clausura da conferencia final deste proxecto europeo, destacou outras accións impulsadas pola Xunta para protexer a biodiversidade mariña como o Plan MarLimpo, que fan de Galicia un exemplo neste eido.

Nesta liña, Alfonso Villares puxo en valor a importancia deste tipo de iniciativas para mellorar os sistemas de xestión e monitorización do lixo mariño, concienciar á cidadanía e aliarse cos traballadores do mar neste cometido. Ademais agradeceu o labor dos participantes en CleanAtlantic, que foi coordinado polo Cetmar e que contou coa

participación de 19 socios de Irlanda, Portugal, Francia, Reino Unido e España.

Dentro dos socios galegos, ademais do Cetmar, están o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) e outros como o Centro Oceanográfico de Vigo e a Universidade de Santiago de Compostela. Outros actores implicados son os profesionais das confrarías de pescadores de Cambados e da Illa de Arousa así como o Servizo de Gardacostas de Galicia, o colexio e o instituto da Illa de Arousa, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), o Parque Nacional das Illas Atlánticas ou Tecnopesc.

CleanAtlantic naceu co obxectivo de mellorar as capacidades de prevención, seguimento e redución do lixo mariño e está enmarcado no Programa Transnacional Espazo Atlántico 2014–2020. Dentro desta iniciativa os investigadores analizaron distintos mecanismos de estudo, prevención, eliminación, formación e concienciación sobre o lixo mariño desde distintas perspectivas en territorio europeo.

Ademais de CleanAtlantic, a Xunta apoia proxectos de retirada de residuos mariños desenvolvidos ao abeiro das convocatorias de axudas da Consellería do Mar, enmarcadas no Plan MarLimpo. Entre os exercicios 2020 e 2022 estas iniciativas permitiron extraer máis de 235 toneladas

supuxeron a realización de 163 limpezas activas coa participación de 660 persoas e 10 embarcacións ás que se engadiron as recollidas pasivas de 470 profesionais do mar e máis de 100 embarcacións cunha achega pública global de máis de 1,2 millóns de euros.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando