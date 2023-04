A Xunta pon en valor a área de interese paisaxístico do Castelo de Pambre como exemplo da riqueza natural e patrimonial que atesoura Galicia

Ángeles Vázquez subliña que as 302 zonas delimitadas en Galicia pola relevancia da súa paisaxe desde o punto de vista natural, cultural ou panorámico representan o 9,21% da superficie da Comunidade e supoñen un legado que hai que preservar e dar a coñecer

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Palas de Rei (Lugo), 10 de abril de 2023

A Xunta de Galicia puxo hoxe en valor a Área de especial interese paisaxístico (AEIP) do Castelo de Pambre, en Palas de Rei, como un exemplo da riqueza natural e patrimonial que atesoura a Comunidade e da necesidade de combinar a súa protección co desfrute público por parte da cidadanía.

Así o salientou esta mañá a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que acompañada polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o director do Instituto de Estudos do Territorio (IET), Enrique de Salvador, realizou unha ruta a pé de máis de 2 quilómetros pola senda do río Pambre ata chegar ao miradoiro que ofrece unha panorámica xeral sobre toda esta zona.

Ao respecto, sinalou que neste percorrido únense o valor histórico e arquitectónico da fortaleza de Pambre e a posición estratéxica que ocupa, no epicentro dunha das 62 áreas declaradas de especial interese paisaxístico en toda a provincia de Lugo.

En total, cómpre lembrar que a Comunidade está dividida en 12 grandes áreas paisaxísticas e do inventario realizado dos seus valores naturais e ecolóxicos, culturais e patrimoniais, de uso e estéticos ou panorámicos delimitáronse 210 AEIP así como outros 92 Espazos de interese paisaxístico (EIP) por todo o territorio.

Neste sentido, a conselleira subliñou que as 302 zonas delimitadas en Galicia atendendo á relevancia da súa paisaxe, nas súas diferentes modalidades, representan o 9,21% da superficie total da Comunidade e supoñen un “legado cultural e natural” que cómpre preservar e dar a coñecer para contribuír a poñelas en valor.

Con ese obxectivo, avanzou tamén que a Xunta segue dando pasos e buscando novas iniciativas que axuden a “monitorizar” a evolución e o estado de conservación dese patrimonio ao tempo que se fomenta un tipo de turismo “desestacionalizado e singular” que permite gozar todo o ano destas áreas de especial relevancia paisaxística.

Cómpre lembrar que parte da senda do río Pambre que visitou hoxe a conselleira está incluída no visor telemático do IET A paisaxe de Galicia dende a bicicleta, como parte da ruta cicloturista Centro Xeográfico de Galicia desde Melide a Palas de Rei.

Ademais, a AEIP do Castelo de Pambre pertence á Grande área paisaxística Galicia Central e ten unha extensión de case 329 hectáreas. Dentro dela destacan, ademais da fortaleza do século XIV e da súa contorna, as beiras dos ríos Pambre e Ulla na súa confluencia. Ademais, está considerada área prioritaria pola presenza de avifauna ameazada, conta con carballos centenarios e elementos de gran valor histórico, arquitectónico e patrimonial.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando