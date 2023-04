A Xunta pon en valor na Arbomostra 2023 o traballo dos produtores e bodegueiros da comarca da Paradanta

José Balseiros enxalzou as características diferenciadoras dos viños desta zona, así como a súa achega á denominación de orixe Rías Baixas

No acto tamén destacou a importancia dos produtos con valor para dinamizar as comarcas rurais.

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, inaugurou hoxe a Arbomostra 2023 no marco da LXIII Festa da Lamprea, na que puxo en valor o cultivo da vide e a produción e comercialización do viño e doutros produtos alimentarios na comarca da Paradanta.

Na súa intervención, José Balseiros tamén sinalou o bo facer dos viticultores e adegas da denominación de orixe Rías Baixas, indicando que a calidade e sona do viño desta zona está atribuída á climatoloxía, ao cultivo das mellores variedades e ás técnicas de vangarda empregadas para a súa elaboración. Deste xeito, engadiu, que a produción e a industria vitivinícola levan anos medrando tanto en Arbo como no resto de concellos incluídos na denominación de orixe Rías Baixas. Neste eido, José Balseiros destacou o labor que dende a Xunta se está a levar a cabo, en prol, do fomento dun sector para o cal se convocan cada ano subvencións para promoción do viño en terceiros países e para investimentos produtivos nas adegas.

Nesa liña, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias animou a seguir traballando na procura de produtos de calidade,

porque selos como as denominacións de orixe ou as indicacións xeográficos protexidas –dixo– teñen cada día máis peso na rendibilidade das producións. Así mesmo, transmitiu a importancia de que ese valor engadido se traslade a toda a cadea de valor, para redundar no beneficio directo das comarcas rurais.

Cabe engadir que a Arbomostra 2023 permitirá acceder deica o vindeiro domingo aos viños da comarca da Paradanta, entre outros produtos de artesanía e alimentación. Enmárcase na edición 63 da Festa da Lamprea de Arbo, declarada Festa de Interese Turístico Internacional, que –tamén ata o domingo 30– permitirá degustar este produto en distintas opcións gastronómicas.





